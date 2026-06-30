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Attualità | 30 giugno 2026, 18:29

Cordoglio a Bra per l’improvvisa scomparsa di Marco Maunero, volto noto di uno storico pub

Il rito funebre sarà celebrato giovedì 2 luglio, alle ore 16, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo

Marco Maunero, 52 anni

Marco Maunero, 52 anni

Certe persone non hanno bisogno di presentazioni. Una volta entrati nel suo pub di via Cavour a Bra, bastava alzare lo sguardo e lui era lì, dietro quel bancone che è stato quasi la sua seconda casa. Marco Maunero era un “omone” buono, di quelli veri. Sempre presente e pronto a cercare di rallegrare la giornata dei clienti.
Quegli stessi clienti che oggi, 30 giugno, piangono la sua scomparsa. Se n’è andato a soli 52 anni, portando con sé gran parte dei nostri ricordi più belli, perché dietro quel bancone passavano anche storie, risate e pezzi di vita.
Chi volesse salutare per l’ultima volta Marco, il Rosario sarà recitato mercoledì 1° luglio, alle ore 21, nella chiesa dei Battuti Bianchi, mentre il rito funebre si terrà giovedì 2 luglio, alle ore 16, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo.
Il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori del fratello Lorenzo con la moglie Antonina, della sorella Francesca con il marito Bruno, dei nipoti Riccardo con Elisa, Chiara con Vito, di Carlo e Giorgio, della zia Carmina e degli amici e parenti tutti.
Perché certi legami non se ne vanno. Restano. Sempre.

Silvia Gullino

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