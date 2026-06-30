Cordoglio a Bra per l’improvvisa scomparsa di Marco Maunero, volto noto di uno storico pub

Certe persone non hanno bisogno di presentazioni. Una volta entrati nel suo pub di via Cavour a Bra, bastava alzare lo sguardo e lui era lì, dietro quel bancone che è stato quasi la sua seconda casa. Marco Maunero era un “omone” buono, di quelli veri. Sempre presente e pronto a cercare di rallegrare la giornata dei clienti.

Quegli stessi clienti che oggi, 30 giugno, piangono la sua scomparsa. Se n’è andato a soli 52 anni, portando con sé gran parte dei nostri ricordi più belli, perché dietro quel bancone passavano anche storie, risate e pezzi di vita.

Chi volesse salutare per l’ultima volta Marco, il Rosario sarà recitato mercoledì 1° luglio, alle ore 21, nella chiesa dei Battuti Bianchi, mentre il rito funebre si terrà giovedì 2 luglio, alle ore 16, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo.

Il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori del fratello Lorenzo con la moglie Antonina, della sorella Francesca con il marito Bruno, dei nipoti Riccardo con Elisa, Chiara con Vito, di Carlo e Giorgio, della zia Carmina e degli amici e parenti tutti.

Perché certi legami non se ne vanno. Restano. Sempre.