Gatto smarrito a Piobesi d’Alba: appello per ritrovare Dusan

Si chiede la collaborazione dei cittadini di Piobesi d’Alba, in particolare nella zona di Salita Marconi 5, per il ritrovamento di Dusan, un giovane gatto di circa un anno, già sterilizzato.

Dusan era stato adottato dal gattile comunale Amici di Zampa nel mese di maggio, ma, appena arrivato nella nuova abitazione, è uscito sul balcone, è saltato giù ed è scappato. Il fatto risale ormai al 18 maggio, ma le ricerche continuano.

Si tratta di un gatto un po’ diffidente, che difficilmente si lascerà avvicinare. Per questo motivo, in caso di avvistamento, si raccomanda di non rincorrerlo e di non tentare di prenderlo, per evitare di spaventarlo e allontanarlo ulteriormente.

Chi dovesse vederlo è invitato, se possibile, a lasciargli un po’ di cibo nelle vicinanze, così da aiutarlo a fermarsi in zona, e a contattare subito l’associazione Amici di Zampa tramite SMS, indicando con precisione il luogo e l’orario dell’avvistamento.

Per informazioni o segnalazioni:

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197

Ogni segnalazione può essere preziosa per riportare Dusan al sicuro. Si ringraziano fin d’ora tutti coloro che vorranno prestare attenzione e condividere l’appello.