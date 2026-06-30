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Scuole e corsi | 30 giugno 2026, 11:01

#maturità2026, su TargatoCn e La Voce di Alba i volti dei 100 e 100 e lode della Granda

Ritorna sui nostri giornali la rassegna dedicata agli studenti che hanno concluso l’esame di Stato con il massimo dei voti: inviateci foto, nome e istituto frequentato alla mail direttore@targatocn.it

#maturità2026, su TargatoCn e La Voce di Alba i volti dei 100 e 100 e lode della Granda

Torna su TargatoCn e La Voce di Alba la tradizionale rassegna dedicata ai migliori risultati della Maturità nella provincia Granda. 

Anche quest’anno saranno pubblicati i volti e i nomi degli studenti che hanno concluso l’esame di Stato con la votazione di 100/100 o 100 e lode, celebrando così l’impegno e i traguardi raggiunti dai ragazzi del territorio.

Per partecipare alla rassegna basta inviare alla redazione foto, nome e istituto frequentato all’indirizzo direttore@targatocn.it.

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Margherita Girello,  Liceo Scientifico Peano Cuneo, 5^B, indirizzo Scientifico ordinamentale. Votazione 100 e Lode

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