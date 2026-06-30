maturità2026, su TargatoCn e La Voce di Alba i volti dei 100 e 100 e lode della Granda

Torna su TargatoCn e La Voce di Alba la tradizionale rassegna dedicata ai migliori risultati della Maturità nella provincia Granda.

Anche quest’anno saranno pubblicati i volti e i nomi degli studenti che hanno concluso l’esame di Stato con la votazione di 100/100 o 100 e lode, celebrando così l’impegno e i traguardi raggiunti dai ragazzi del territorio.

Per partecipare alla rassegna basta inviare alla redazione foto, nome e istituto frequentato all’indirizzo direttore@targatocn.it.

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Margherita Girello, Liceo Scientifico Peano Cuneo, 5^B, indirizzo Scientifico ordinamentale. Votazione 100 e Lode