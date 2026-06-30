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Economia | 30 giugno 2026, 07:30

DMP Partners, una nuova realtà per far incontrare l’Italia con chi sogna di viverla

L'intelligenza artificiale incontra il cuore italiano per trasformare la tua visione in realtà.

DMP Partners, una nuova realtà per far incontrare l’Italia con chi sogna di viverla

Ci sono persone che arrivano in Italia per una vacanza e poi, quasi senza accorgersene, iniziano a immaginare qualcosa di più: una casa tra le colline, un appartamento in un borgo, una soluzione vicino al mare o in una città d’arte.

Da questa idea nasce DMP Partners, una nuova realtà che guarda al mercato immobiliare italiano con un taglio internazionale. L’obiettivo è mettere in contatto chi vende immobili in Italia con acquirenti stranieri interessati al nostro Paese, alla sua bellezza e al suo modo di vivere.

Con DMP Partners vogliamo creare un collegamento serio e affidabile tra il patrimonio immobiliare italiano e un pubblico internazionale che guarda all’Italia con grande interesse – spiega Piercarlo Bruno, amministratore delegato di DMP Partners – Chi acquista una casa nel nostro Paese cerca un’esperienza, un immobile esclusivo, un territorio e una qualità della vita diversa dalla loro. Il nostro compito è accompagnare questo incontro con professionalità, attenzione e chiarezza”.

DMP Partners si presenta come “Italian Property Connections”, una definizione che racconta bene il senso del progetto: creare relazioni serie tra proprietari, agenzie e persone che dall’estero guardano all’Italia come possibile scelta di vita o investimento.

Acquistare un immobile in un altro Paese non è mai una decisione semplice e banale. Servono fiducia, informazioni chiare, conoscenza del territorio e un accompagnamento corretto. Chi compra vuole capire dove si trova, che opportunità offre la zona, quali sono i passaggi da affrontare e se quella scelta può davvero rispondere alle proprie aspettative.

Allo stesso tempo, chi vende ha bisogno di presentare il proprio immobile nel modo giusto, parlando anche a un pubblico internazionale. Una casa italiana, infatti, non è solo una scheda tecnica: è un contesto, una storia, un vissuto, un paesaggio, un modo di vivere quotidiano.

DMP Partners mette a disposizione Quality AI, la piattaforma pensata per le agenzie immobiliari che vogliono lavorare meglio con l’intelligenza artificiale, senza complicazioni tecniche. Nasce dall’ascolto diretto di agenti ed esperti del settore e risponde a problemi molto concreti: annunci tutti uguali, social difficili da gestire, richieste da clienti stranieri, domande ripetitive via telefono, WhatsApp o email. Con Quality AI basta copiare il link di un annuncio, oppure inserirlo manualmente, per ottenere in pochi secondi una landing page emozionale, contenuti multilingua per i social e assistenti AI capaci di rispondere, tradurre, inviare informazioni e fissare appuntamenti 24 ore su 24. La piattaforma aiuta anche a intercettare immobili privati in vendita e a migliorare la presenza social dell’agenzia.

Il lavoro di DMP Partners va proprio in questa direzione: aiutare a raccontare meglio il valore degli immobili italiani e portarli all’attenzione di persone realmente interessate. Dalle case nei borghi alle ville in campagna, dagli appartamenti nelle città d’arte alle soluzioni più vicine al mare o ai laghi o alla montagna, l’Italia offre un patrimonio enorme che merita di essere valorizzato con cura.

DMP Partners nasce per questo: costruire un ponte tra l’Italia e chi, da fuori, sogna di viverla davvero.

Per maggiori informazioni consultare https://dmppartners.it/

I.P.

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