MALTEMPO / Temporali e forte vento mettono al lavoro i vigili del fuoco della Granda: numerosi interventi nel pomeriggio

Oltre al fulmine che, nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, ha colpito un ricovero attrezzi in località Villa, nel Comune di Nucetto, durante un violento temporale accompagnato da grandine (LEGGI QUI), è stato un pomeriggio intenso per i vigili del fuoco della Granda, impegnati in numerosi altri interventi a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento che hanno interessato diverse zone della provincia di Cuneo.

Il primo intervento legato al maltempo è stato effettuato poco dopo le 14 a Saluzzo, in via Roma 4, dove la squadra del distaccamento cittadino è intervenuta per alcuni alberi pericolanti.

Alle 15.50 i vigili del fuoco sono stati chiamati a Bene Vagienna, in frazione Isola, per l'incendio di un campo di grano. Sul posto sono intervenuti i volontari di Fossano e i permanenti di Mondovì. L'incendio è stato domato senza che si registrassero persone coinvolte.

Nel tardo pomeriggio, alle 18.10, la prima partenza e l'autoscala del comando di Cuneo sono intervenute a Borgo San Dalmazzo, presso l'ex falegnameria Borgogno, per un dissesto statico causato da un muro pericolante.

Pochi minuti dopo, alle 18.35, un'altra squadra con autoscala è stata impegnata a Cuneo, in via Sacco e Vanzetti 6, per il dissesto di una falda del tetto di un condominio.

Il vento ha continuato a creare problemi anche nel Saluzzese, con un intervento alle 18.45 a Brondello per altri alberi pericolanti, mentre alle 19.20 la squadra di Alba è intervenuta in via Dalla Chiesa per un incendio di sterpaglie.

Infine, alle 19.35, ancora il distaccamento di Alba è stato chiamato a Vezza d'Alba, lungo la Strada Statale 29, dove alcune piante pericolanti hanno richiesto un nuovo intervento di messa in sicurezza.