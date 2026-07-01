L'Avis Cuneo festeggia i suoi donatori: domenica 12 luglio torna la tradizionale “Polenta ai Perdioni”

Dopo un anno intero speso all'insegna della solidarietà, del dono e dell'attenzione silenziosa verso il prossimo, per i donatori dell’Avis Comunale di Cuneo è arrivato il momento di essere messi al centro.

Torna il tradizionale appuntamento con la "Polenta ai Perdioni", che si terrà domenica 12 luglio a Perdioni di Demonte.

L’obiettivo della giornata va ben oltre il semplice appuntamento gastronomico: l’evento nasce per offrire ai donatori un’occasione speciale per passare del tempo in compagnia e festeggiare insieme i traguardi di generosità raggiunti quotidianamente.

"Per tutto l'anno i nostri donatori si dedicano silenziosamente agli altri, spesso nel completo anonimato e con una costanza ammirevole," spiega Rosina De Luca, presidente di Avis Cuneo. "Questa giornata è pensata interamente per loro: vogliamo che per una volta si sentano protagonisti e coccolati, immersi in un'atmosfera di festa e condivisione."

L’appuntamento è a Perdioni di Demonte alle ore 12.15 con la grande polentata, nel pomeriggio ci saranno i giochi ed intrattenimenti per grandi e piccoli, pensati per proseguire la giornata all'insegna dell'allegria.

Per partecipare all'evento la prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 8 luglio.

I partecipanti dovranno recarsi personalmente presso la segreteria Avis (in via B. Bruni 15, Cuneo) per il ritiro del tagliando di prenotazione, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.

Si ricorda a tutti i partecipanti che l'evento è in formula "scampagnata": ognuno dovrà provvedere in autonomia a portare tavoli e sedie per comporre il proprio spazio di festa.