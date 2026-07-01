"Ciak, si gira" (per il Piemonte). A luglio la Rete regionale va in tour in cerca di nuovi set cinematografici [FOTO]

La rete regionale per le produzioni cinematografiche va in tour. L’8 e il 9 luglio a Novara, Alessandria e Cuneo, Film Commission Torino Piemonte presenterà in tre tappe per ampliare gli accordi e le collaborazioni per far crescere la filiera, gli indotti e i territori che aderiscono alla rete.

Obiettivo raccontare il progetto agli organi di stampa e agli enti del territorio, illustrare i servizi alle produzioni, aprire un dialogo con enti locali, operatori turistici e culturali.

La ricaduta economica delle produzioni

“Fare rete vuol dire far capire alle realtà locali quale sia il vantaggio rispetto a produzioni che vanno a girare altrove - spiega l’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli - L'obiettivo del tour è aumentare la percentuale di comuni coinvolti, che ad oggi si attesta sul 20%, e far capire la ricaduta economica delle produzioni”.

“Questo settore è una leva di sviluppo economico strutturale con protagonisti efficaci ed efficienti - aggiunge l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano - Crediamo che possa dare qualcosa in più alla nostra economia”.

“Un programma iniziato anni fa e che adesso inizia a vedere sempre di più i suoi frutti. Attività centralizzata su Torino ma la volontà è stata quella di cercare di portare sempre di più questa industria anche su tutte le province del territorio. Questo ci consente di valorizzare tutto ciò che la regione ha da dare” commenta Beatrice Borgia, presidente Film Commission.

“C’è stato un lavoro strategico dal 2017 di messa a sistema di incontro persona con persona. Volevamo raccontare questo in quei distretti, mettere le basi. Nei prossimi 25 anni partiamo da questo giro per rendere la rete cinema sempre più grande” conclude Paolo Manera, direttore di Film Commission.

174 comuni coinvolti nella rete

Ad oggi sono 174 i comuni (su oltre 1800) in tutte le province che dal 2019 hanno aderito al network, nel 2026 sono state 10 le nuove registrazioni. Dall’inizio dell’anno sono stati 27 i comuni su cui si sono svolti i set in sette province. Torino è quella con il più alto numero di protocolli siglati (70), seguono Cuneo (38) e Alessandria (16). 83 comuni hanno visto dal 2017 riprese cinematografiche.

“Obiettivo essere più produttivi come regione nei confronti del territorio, i nostri clienti conoscono il Piemonte, ma dobbiamo indirizzarli per far conoscere tutte le possibilità - spiega Davide Bracco, responsabile Rete regionale - Ho iniziato a ragionare andando nei capoluoghi di provincia, raccontandoci. La proposta è stata accolta con entusiasmo e si è creata una rete. Il secondo passaggio è stato quello delle location, ho sempre chiesto loro di aiutarci a scoprire il territorio. Oggi il sito internet di Film Commission è un tesoro di ricerca”.