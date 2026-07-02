Simone Marinelli vola ai Mondiali: undici pronostici esatti consecutivi e la sfida continua

Una lunga esperienza nel mondo delle scommesse sportive, un metodo affinato nel corso degli anni e una serie di risultati che sta facendo parlare gli appassionati. È il momento positivo di Simone Marinelli, ex presidente del Savona Calcio e dell'Albenga Calcio, protagonista di una striscia di 11 pronostici consecutivi andati a segno durante i Mondiali.

Il tipster savonese, attivo da oltre 21 anni nel settore del poker sportivo e dell'analisi statistica applicata alle scommesse, ha costruito nel tempo un approccio basato su studio, raccolta di dati e valutazione delle quote. Una metodologia che, almeno nelle ultime settimane, ha prodotto risultati di rilievo e che lo spinge ora a puntare ancora più in alto, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere quota 20 pronostici vincenti consecutivi.

La serie positiva è iniziata circa dodici giorni fa e, secondo le stime fornite dallo stesso Marinelli, un appassionato che avesse seguito tutte le sue indicazioni partendo da una puntata iniziale di 100 euro e reinvestendo progressivamente una parte delle vincite avrebbe maturato un profitto complessivo di circa 56 mila euro.

L'attività di divulgazione dei suoi pronostici è nata durante il periodo della pandemia. In quel momento Marinelli ha deciso di aprire un canale su Telegram , condividendo gratuitamente le proprie analisi con una community sempre più numerosa. Quello che inizialmente era un progetto personale si è progressivamente trasformato in un'attività professionale, seguita quotidianamente da appassionati del settore.

Tra le giocate che ricorda con maggiore soddisfazione figura quella relativa agli incontri Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Il pronostico prevedeva almeno quattro tiri in porta per il Brasile e sei conclusioni nello specchio da parte della Germania. L'esito è rimasto incerto fino ai tempi supplementari, quando il sesto tiro in porta della formazione tedesca è arrivato al 120° minuto, completando una delle giocate più emozionanti della serie.

Marinelli attribuisce questi risultati a un principio ben preciso: individuare il cosiddetto valore nelle quote offerte dai bookmaker, piuttosto che inseguire esclusivamente quelle più elevate. Secondo il tipster, una quota alta non coincide necessariamente con una buona opportunità, mentre una corretta valutazione delle probabilità può fare la differenza nel lungo periodo.

Un altro pilastro del suo metodo riguarda la gestione del bankroll, considerata fondamentale per affrontare le scommesse sportive con equilibrio. Dopo ogni vincita, infatti, Marinelli sceglie di reinvestire soltanto una parte del profitto ottenuto, incrementando gradualmente l'entità delle puntate senza esporsi a rischi eccessivi. Una strategia che punta alla continuità piuttosto che alla ricerca di risultati immediati.

Chi desidera seguire le sue analisi può consultare gratuitamente i suoi canali social e il profilo Telegram, dove vengono pubblicati con regolarità nuovi pronostici e approfondimenti. Nel frattempo resta aperta la sfida personale del tipster savonese: proseguire la striscia vincente e raggiungere il traguardo dei 20 pronostici consecutivi, confermando un percorso costruito su esperienza, metodo e costanza.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.