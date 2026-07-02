A Busca torna “Sì di Venere”: teatro di strada e circo contemporaneo animano le sere di luglio

Torna “Sì di Venere”, la rassegna di teatro di strada e di piazza che da tredici edizioni porta spettacolo, divertimento e meraviglia nelle serate estive. Un appuntamento ormai atteso dal pubblico, capace di coinvolgere grandi e piccoli attraverso il linguaggio del teatro fisico, della clownerie, della giocoleria e del circo contemporaneo.

L’edizione 2026 animerà Piazza della Rossa a Busca nei venerdì di luglio 10, 17 e 24 luglio, sempre alle ore 21.30.

"Negli anni la rassegna ha portato in città performer provenienti da tutta Italia, diventando un appuntamento estivo imperdibile per i cittadini di Busca e comuni vicini, ma anche dei turisti che in questo periodo vengono a visitare il nostro territorio - dichiarano il sindaco Ezio Donadio e l'assessora alla Cultura Lucia Rosso".



Il programma

Venerdì 10 luglio, ore 21.30 – Busca, Piazza della Rossa

“Pop Corn Break”

di e con Riccardo Rosato

La rassegna si apre con la storia di un venditore di popcorn che, con tenacia e fantasia, riesce a realizzare il proprio sogno: trasformare la piazza in un teatro. Tra gag, partecipazione del pubblico, oggetti che prendono vita e bicchieri che diventano strumenti di giocoleria, lo spettacolo accompagna gli spettatori in un racconto leggero, divertente e coinvolgente.

Venerdì 17 luglio, ore 21.30 – Busca, Piazza della Rossa

“Galumping – Il coraggio del ridicolo”

di e con Manteca al Dente

Uno spettacolo in cui il gioco è protagonista assoluto. In un universo dal sapore western, tra salti, zig zag, cappelli animati e duelli surreali, Manteca conduce il pubblico in un viaggio comico e poetico. Eleganza e goffaggine si incontrano in una narrazione ricca di ritmo e sorpresa, fino a un finale collettivo ed emozionante.



Venerdì 24 luglio, ore 21.30 – Busca, Piazza della Rossa

“Potpourri”

di e con Ugo Sanchez Jr.

“Potpourri” raccoglie il meglio del percorso artistico di Ugo Sanchez Jr., maturato in oltre vent’anni di spettacoli in tutto il mondo. Con il suo stile personale, l’artista rilegge e attualizza numeri e suggestioni del repertorio clownesco, rendendo omaggio ai grandi clown del passato e alla comicità che nasce dalle contraddizioni della vita quotidiana. Uno spettacolo per ridere, sorprendersi e non prendersi troppo sul serio.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. In caso di pioggia gli appuntamenti si terranno presso i Teatri Civici.



