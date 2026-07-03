Hotel Ristorante Valli Di Lanzo: al via la “Presa della Bastiglia” 2026

Ventisei anni non sono pochi. Eppure è da oltre un quarto di secolo che la sera del 14 luglio, prima al Nuovo Carretto di Ciriè e ora all’Hotel Ristorante Valli di Lanzo, Francesco Eblovi non manca l’appuntamento con quella che ha voluto chiamare “la presa della Bastiglia”: una cena fatta esattamente nel giorno della festa nazionale della République Française e nella quale, insieme ai piatti di Francesco e di Samuele Riva, ad essere protagonista indiscusso è lo Champagne. Quest'anno l'evento si prepara a superare ogni aspettativa, consolidando un sodalizio gastronomico che unisce l'autenticità della cucina di montagna piemontese al fascino intramontabile delle più prestigiose bollicine d'Oltralpe.

La chicca della serata: i vitigni alternativi e dimenticati

La vera perla di questa ventiseiesima edizione si svelerà durante il consueto aperitivo in strada, un momento che quest'anno assumerà per i partecipanti i contorni di una vera e propria esperienza sensoriale. Per la prima volta in assoluto nel corso della storia dell'evento, saranno infatti serviti alcuni tra i più inconsueti e rari vitigni alternativi dello Champagne: Pinot blanc, Pinot gris, Arbanne e Petit Meslier. Varietà storiche oggi quasi del tutto dimenticate o relegate a piccolissimi appezzamenti, che sopravvivono grazie alla dedizione di pochi pionieri. Queste uve, capaci di regalare sfumature aromatiche inedite e una freschezza ancestrale, rappresentano una rarità assoluta e offriranno a chi le assaggerà l'opportunità unica di scoprire il lato forse meno conosciuto del perlarge più famoso del mondo.



A tavola in abbinamento alla cena: i grandi millesimati

Il viaggio nell'eccellenza proseguirà però anche a tavola, dove la cura nella selezione delle bollicine toccherà l'apice in abbinamento alla cucina del territorio. Per questa edizione i riflettori sono puntati sulla straordinaria evoluzione temporale della maison Drappier: ad accompagnare le portate principali saranno infatti serviti l’Enotheque Drappier 2006 nel sontuoso formato Magnum e l’Enotheque Drappier 2002, due campioni di complessità, struttura e longevità. Come da consolidata ed emozionante consuetudine della "presa della Bastiglia", la serata riserverà inoltre l'apertura a sorpresa di alcuni vecchi millesimati degli anni '90 provenienti direttamente dalla riserva personale della cantina. Bottiglie che, ormai esaurite e introvabili, daranno l’emozione di ritrovarsi di fronte a bollicine di prestigio conservate con cura per decenni.



Un benvenuto di prestigio e il gran finale

L'evento inizierà, a partire dalle ore 19.30, nella via di Ceres antistante L’Hotel Ristorante Valli di Lanzo, dove gli ospiti riceveranno un caloroso benvenuto con uno dei nuovi miti assoluti nel mondo dello Champagne: la Cuvée Sainte Anne della maison Chartogne-Taillet, un piccolo capolavoro di artigianalità ed eleganza. Il saluto finale, con il tradizionale arrivederci alla ventisettesima edizione, sarà invece affidato al prestigio senza tempo del Dom Pérignon 2017, suggello ideale per una serata tutta puntata sulla bollicina di qualità. E, se il costo dell’evento è fissato a € 275.00 tutto compreso per persona, per garantire il rientro in comodità e sicurezza ci sarà come sempre il servizio navetta messo a disposizione dal Ristorante stesso. Per prenotarsi, supposto che i posti non siano già andati esauriti nei primi giorni successivi all’annuncio dell’evento, telefonare al numero 0123 53180.





Informazioni: www.ristorantevallidilanzo.eu