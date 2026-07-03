Saluzzo, Damiano: “Sarebbe una follia non valorizzare i nostri Fondi storici”

“I Fondi storici non sono fondi di magazzino, ma un tesoro culturale prezioso della comunità saluzzese”.

Queste le parole con le quali il capogruppo Damiano ha esordito in consiglio comunale, martedì 30 scorso, introducendo un’interrogazione del suo gruppo ‘Saluzzo Civica’ nella quale chiedeva conto della gestione di questa raccolta libraria che vede testi di Bodoni, Pellico, trattati medici e incunaboli e manoscritti di assoluto valore.

Da alcuni mesi la gestione è passata a Fondazione Alto Perfezionamento Musicale - nella nuova sede dell’ex Biblioteca Sacharov di via Volta - e non sembrerebbe essere decollata nella fruizione e quindi anche negli accessi ai testi ed agli spazi espositivi.

Da settimanale l’apertura è infatti passata a una domenica al mese, grazie esclusivamente all’impegno di volontari.

“Sarebbe una follia non valorizzare un tesoro invidiato da tutti, che oltre tutto racchiude raccolte di storiche figure saluzzesi, come Alessio Ollivero, il canonico Savio e Francesco Costa”, ha chiosato Damiano.

L’assessore alla Cultura Gullino ha, dal canto suo, espresso parole rassicuranti e promesse di crescente impegno nell’ottica di una valorizzazione dei Fondi storici