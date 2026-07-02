Consiglio provinciale itinerante a Sommariva Perno, ampia partecipazione dei sindaci del Roero

Seduta itinerante per il Consiglio provinciale che martedì 30 giugno, alle 17.30, si è riunito nella Sala del Consiglio del Palazzo comunale di Sommariva Perno, in piazza Marconi. Un appuntamento partecipato, con la presenza di quasi la totalità dei sindaci del Roero, a testimonianza del forte legame tra l'ente provinciale e il territorio.

In apertura di seduta il presidente Luca Robaldo ha rivolto un ringraziamento per l'ospitalità al sindaco di Sommariva Perno, Stefano Rosso, già consigliere provinciale nella prima parte del mandato, esteso a tutti i sindaci presenti. Parole di benvenuto sono state espresse dallo stesso Rosso, che ha sottolineato con soddisfazione la scelta di portare il Consiglio provinciale nel suo Comune e nel territorio del Roero.

Nel corso della riunione sono stati esaminati e approvati all'unanimità tutti i punti iscritti all'ordine del giorno. Tra questi, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti (1° e 8 giugno 2026), una variazione al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e la modifica del Documento unico di programmazione, con la terza variazione del programma triennale dei lavori pubblici.

Spazio anche al piano provinciale degli interventi per il diritto allo studio per l'anno 2026, oltre all'approvazione del protocollo operativo relativo alle azioni prioritarie del Piano strategico "Cuneo 2030". Il Consiglio ha inoltre condiviso un ordine del giorno dedicato alla tutela del diritto allo studio nei piccoli Comuni e nei territori montani e marginali della provincia, con particolare attenzione alla revisione dei parametri per l'assegnazione degli organici scolastici e al potenziamento del tempo prolungato.

In chiusura di seduta, il presidente Robaldo ha fatto il punto sulla situazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenziando come tutti i progetti seguiti dalla Provincia siano stati conclusi nei tempi previsti. È stata inoltre ricordata la recente presentazione dei lavori al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, occasione di confronto e valorizzazione delle esperienze maturate alla presenza dei ministri per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, e per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.