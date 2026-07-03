TENNIS / Si aprono le porte di Wimbledon Junior per il caramagnese Simone Massellani

Prosegue a gonfie vele la carriera di Simone Massellani, tennista caramagnese classe 2008, allenato, da quando ha undici anni, dal coach torinese Umberto Marino.

Occupa attualmente la 25ª posizione nella classifica mondiale U18 ed ha conquistato, ad inizio anno, gli ottavi di finale all'Australian Open Junior.

Per lui sta iniziando una nuova, gratificante, avventura, sulla prestigiosa erba del Wimbledon Junior. Nel fine settimana (sabato o domenica) sarà di scena nel primo turno del singolo mentre lunedì affronterà il doppio con Matteo Gribaldo. Giorni intensi, tra allenamenti, attesa ed emozione.

A fine luglio sarà poi tempo di "Tennis Europe Summer Cups", con la "US Open Junior" di settembre nel mirino.

Marino ne segue con attenzione la crescita: "Simone fuori dal campo è un ragazzo timido, riservato. Quando gioca, invece, esce fuori la sua personalità di lottatore, di uno che non vuole mai perdere. Le sue qualità si vedevano fin da subito, negli anni è cresciuto ed ha acquisito esperienza. Ha interessanti margini di miglioramento, stiamo lavorando sulla gestione della partita dal punto di vista caratteriale".

Sulle prossime, imminenti, partite, il coach aggiunge: "Sta bene, è in buona condizione. Si sta adattando all'erba veloce di Wimbledon. È contento ed emozionato come è naturale che sia per ogni tennista giocare su questo palcoscenico".

Il ragazzo da tempo è supportato dalla Agricosmo di Busca che lo sostiene nel percorso di crescita investendo nello sport con lo spirito aziendale che mette al centro la persona, gli obiettivi ed il territorio.