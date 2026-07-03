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Cronaca | 03 luglio 2026, 08:02

Fossano, nuovo intervento per l'incendio a Maddalene

Nella notte un focolaio ha ripreso vigore, ma è stato prontamente spento. L'area è in fase di bonifica

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Ha ripreso vigore l'incendio che è divampato ieri, giovedì 2 luglio, in un campo di grano in località Maddalene, nel comune di Fossano 

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco di Fossano e Busca prima che interessassero una stalla. 

Nella notte un focolaio ha ripreso vigore sprigionando fumo, sono nuovamente stati allertati i Vigili del Fuoco per bonifica dell'area, che era già stata coperta in parte con terra con l'aiuto dei contadini, per bloccare l'apporto di ossigeno alle fiamme. 

Non si registrano ulteriori danni o persone ferite.

AP

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