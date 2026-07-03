 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 03 luglio 2026, 07:55

Scontro tra un'auto e un camion a Moretta: ventenne in codice giallo al CTO di Torino

L'incidente questa mattina, venerdì 3 luglio, sulla provinciale 663

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Un incidente si è verificato nella mattina di oggi, venerdì 3 luglio, sulla strada provinciale 663 nel Comune di Moretta che ha coinvolto un'autovettura e un camion. 

Le dinamiche sono in fase di accertamento, sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, delle Forze dell'Ordine e del personale sanitario del 118. 

***aggiornamento ore 9.30***

Nell'incidente è rimasto ferito un giovane di circa vent'anni, che è stato estratto dal mezzo su cui viaggiava ed è stato trasportato con l'elicottero del 118 in codice giallo al CTO di Torino. 

AP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium