Scontro tra un'auto e un camion a Moretta: ventenne in codice giallo al CTO di Torino

Un incidente si è verificato nella mattina di oggi, venerdì 3 luglio, sulla strada provinciale 663 nel Comune di Moretta che ha coinvolto un'autovettura e un camion.

Le dinamiche sono in fase di accertamento, sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, delle Forze dell'Ordine e del personale sanitario del 118.

***aggiornamento ore 9.30***

Nell'incidente è rimasto ferito un giovane di circa vent'anni, che è stato estratto dal mezzo su cui viaggiava ed è stato trasportato con l'elicottero del 118 in codice giallo al CTO di Torino.