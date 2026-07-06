Grano e sterpaglie in fiamme a Farigliano e Fossano, al lavoro numerose squadre dei vigili del fuoco

Pomeriggio di intenso lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Cuneo, impegnati oggi, lunedì 6 luglio, su due vasti incendi divampati a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Le alte temperature, il vento e la vegetazione resa estremamente secca dalla prolungata assenza di piogge hanno favorito una rapida propagazione delle fiamme, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Il primo allarme è scattato alle 15.10 a Farigliano, in località Cantonata, dove un incendio ha interessato sterpaglie, un campo di grano e vegetazione secca in prossimità di alcuni capannoni. La velocità con cui il fuoco si è propagato ha richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini: sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Mondovì, due di Dogliani e una di Morozzo, affiancate dal funzionario di guardia del Comando provinciale di Cuneo, dalle squadre Aib impegnate nelle operazioni di bonifica e dai Carabinieri Forestali. A diverse ore dall'inizio dell'emergenza le squadre risultavano ancora al lavoro per mettere completamente in sicurezza l'area.

Poco dopo, alle 17.20, un secondo incendio è divampato a Fossano, nei pressi dello svincolo del casello autostradale, a ridosso dell'Autogrill. Anche in questo caso le fiamme hanno interessato sterpaglie e un campo di grano, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Ceva, Fossano, Savigliano e Cuneo. Il rogo è stato circoscritto, consentendo alle squadre di avviare le operazioni di bonifica ancora in corso. Presenti anche in questo caso i Carabinieri Forestali.

Le due emergenze hanno messo a dura prova il dispositivo di soccorso provinciale. Gestire contemporaneamente incendi di vaste dimensioni ha richiesto un continuo coordinamento delle risorse disponibili, già ridotte nel periodo estivo, in una vera e propria corsa contro il tempo per evitare che le fiamme raggiungessero strutture e aree più sensibili.

L'episodio conferma come il perdurare della siccità, unito alle elevate temperature e al vento, stia innalzando sensibilmente il rischio incendi sul territorio cuneese, proprio mentre il Piemonte si prepara all'entrata in vigore dall'8 luglio dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi.