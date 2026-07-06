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Cronaca | 06 luglio 2026, 16:03

Travolto dal trattore in un noccioleto: è il sindaco Marco Francone la vittima dell'incidente agricolo a Levice

L'uomo, 56 anni, dal giugno 2024 era primo cittadino del piccolo centro langarolo. Nel primo pomeriggio la disgrazia in un terreno di proprietà dell’azienda agricola di famiglia. A nulla sono valsi i soccorsi

Marco Francone

Marco Francone

E' il sindaco di Levice, Marco Francone, la vittima dell'incidente agricolo avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, in un noccioleto in regione Sant'Antonio (LEGGI QUI)

Intorno alle ore 14 l’allarme. L’uomo stava lavorando in un terreno di sua proprietà a bordo di un mezzo agricolo quando, per cause in fase di accertamento, questo si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti il servizio di emergenza 118 con un’ambulanza da Cortemilia e l'elicottero da Torino, insieme a cinque squadre di vigili del fuoco arrivati da Alba e dai distaccamenti volontari di Cortemilia, Santo Stefano Belbo e Canelli.  Presenti anche i Carabinieri. 

Cinquantasei anni, Marco Francone era un imprenditore agricolo molto noto anche oltre ai confini del piccolo centro langarolo. Qui, insieme ai figli Sara, Erika e Luca conduceva l’azienda agricola "Levicciola", realtà familiare specializzata nella produzione e trasformazione della Nocciola Piemonte Igp “delle Langhe”.

Nonostante una disabilità agli arti inferiori che lo costringeva su una sedia a rotelle, non aveva mai smesso di occuparsi dell'azienda, facendo adattare i mezzi agricoli alle sue esigenze.   

Nel giugno 2024 era stato eletto sindaco alla testa della lista civica "Facciamo squadra", succedendo nell’incarico a Francesca Rovello.

Raggiunti dalla tragica notizia, il presidente della Provincia Luca Robaldo e il suo vice Massimo Antoniotti hanno espresso il loro profondo cordoglio per la tragedia, esprimendo sentite condoglianze alla famiglia. 

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