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Cronaca | 06 luglio 2026, 15:28

Investito dal trattore in un noccioleto a Levice: morto agricoltore di 56 anni

E' successo attorno alle 14 in Regione Sant'Antonio. Intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, i sanitari con l'elicottero e i carabinieri

Investito dal trattore in un noccioleto a Levice: morto agricoltore di 56 anni

Incidente sul lavoro a Levice, in Regione Sant'Antoni, dove è deceduto un uomo di 56 anni, travolto dal trattore durante il lavoro agricolo in un noccioleto. E' successo verso le 14 in un terreno di proprietà della vittima. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intervenuti con le squadre di Alba e con i distaccamenti volontari di Cortemilia, Santo Stefano Belbo e Canelli, oltre ai sanitari, presenti con l'ambulanza di Cortemilia e l'elicottero da Torino. 

Presenti anche i carabinieri. 

Molto lunghe operazioni di soccorso, purtroppo inutili. E' stato infatti constatato il decesso. 

redazione

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