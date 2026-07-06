Derubati tre volte in otto giorni, i titolari del self-service Il Sole di Cuneo: "Siamo esasperati"

C'era la Polizia, stamattina, in via Carlo Emanuele III a Cuneo. La trattoria self service Il Sole ha infatti subito il terzo furto in soli otto giorni.

Il locale si trova a pochissima distanza dal Comando provinciale dei Carabinieri e dal Comando della Guardia di Finanza. Eppure questo non ha fermato i malviventi.

Per due volte sono stati portati via soldi, soprattutto monete del fondo cassa. La terza cibo, tanto. Olio, una forma di prosciutto, bibite, formaggi e anche le bustine di maionese e ketchup, dove la Polizia Scientifica stamattina stava cercando possibili tracce e impronte.

I frigoriferi sono stati praticamente svuotati.

"Non siamo in grado di quantificare il danno, ma siamo di sicuro attorno al migliaio di euro", sottolinea la signora Valeria, una delle titolari. La incontriamo fuori dal locale, con il grembiule addosso.

Era pronta, con i colleghi, a iniziare il lavoro in cucina. Ma, ancora una volta, l'amara sorpresa.

Nessuno ce l'ha con loro, di questo è sicura. Si tratta di furti commessi da qualcuno in cerca di soldi facili. Da fare anche vendendo cibo.

"Siamo esauriti. Non se ne può più, sono davvero arrabbiata. Lo scriva: queste cose non dovrebbero succedere, Cuneo non è più una città sicura".