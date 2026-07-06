Prestofresco a Savigliano: il 9 luglio inaugura il nuovo punto vendita in centro

Segnate la data sul calendario: giovedì 9 luglio, a partire dalle ore 9, la spesa di qualità sotto casa a Savigliano si fa ancora più vicina. Prestofresco, nota insegna della grande distribuzione, inaugura ufficialmente il nuovo punto vendita in città, situato in Piazza Monviso 1, accanto all’Ala Polifunzionale.

Per festeggiare questo momento insieme alla cittadinanza, l'appuntamento si aprirà con un piccolo rinfresco di benvenuto dedicato a tutti i clienti che vorranno scoprire in anteprima i nuovi locali e la qualità dell'offerta.

Una spesa comoda, nel cuore di Savigliano

Il nuovo Prestofresco sorge in una posizione strategica: in pieno centro, a pochissimi passi da Piazza del Popolo e dall'Ala Polifunzionale. Si tratta di un vero e proprio supermercato di prossimità, pensato per chi cerca una spesa comoda, rapida e quotidiana, senza dover rinunciare alla completezza dell'assortimento o alla convenienza.

Il cuore del negozio: freschi, gastronomia e carne take away

Il punto vendita è stato progettato mettendo al centro i reparti più amati dai consumatori:

Ortofrutta e Gastronomia: Il fiore all’occhiello dello store, con un'attenzione maniacale alla freschezza, ai colori e ai sapori della terra. Il banco gastronomia è pronto a deliziare i clienti con piatti pronti e specialità del giorno.

Il fiore all’occhiello dello store, con un'attenzione maniacale alla freschezza, ai colori e ai sapori della terra. Il banco gastronomia è pronto a deliziare i clienti con piatti pronti e specialità del giorno. Reparto Macelleria: Per chi ha i minuti contati ma non vuole rinunciare alla qualità, l'offerta della carne è disponibile in un pratico e fornito formato confezionato take away , ideale per una scelta veloce e sicura.

Per chi ha i minuti contati ma non vuole rinunciare alla qualità, l'offerta della carne è disponibile in un pratico e fornito formato , ideale per una scelta veloce e sicura. Spesa Completa: Accanto ai freschissimi, il negozio offre un assortimento completo per coprire ogni necessità della spesa quotidiana.

Convenienza doppia e sempre garantita

In un momento in cui la tutela del potere d'acquisto è fondamentale, Prestofresco risponde con una strategia di convenienza a doppio binario:

Le Offerte a Volantino: Promozioni dinamiche e sempre nuove, che cambiano ogni due settimane per garantire sconti imperdibili sui prodotti più amati. Il Paniere del Risparmio: Per mantenere la convenienza sempre costante, è disponibile un paniere di oltre 400 prodotti a marchio "Il Gigante" a prezzo ribassato. Un punto di riferimento sicuro per la spesa di tutti i giorni.

L'appuntamento

Vi aspettiamo giovedì 9 luglio dalle ore 9 a Savigliano per brindare insieme alla nuova apertura e scoprire un nuovo modo, più comodo e conveniente, di fare la spesa.

E incominciate a dare subito un’occhiata al volantino:

https://media.etihub.it/prestofresco/volantino_1783047652471.pdf