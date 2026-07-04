Audi Zentrum Cuneo svela la Nuova Gamma Audi RS 5 trasformandosi in un esclusivo Paddock di Formula 1

Una serata all'insegna dell'innovazione, della performance e dell'eccellenza ha richiamato, mercoledì 1 luglio, oltre 200 ospiti nella Concessionaria Audi Ufficiale Audi Zentrum Cuneo, dove il Gruppo Audi Zentrum Alessandria ha presentato in anteprima la Nuova Gamma Audi RS 5, la prima RS Plug-in Hybrid della storia di Audi Sport.



Per l'occasione, la sede di via Attilio Fontana si è trasformata in una suggestiva Audi Sport Paddock Experience, ispirata ai paddock VIP della Formula 1: un ambiente immersivo in cui il fascino del Motorsport ha incontrato l'eleganza del mondo premium Audi, offrendo agli invitati un'esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi.





La serata, aperta dall'accoglienza degli ospiti e accompagnata da musica dal vivo e da un raffinato percorso gastronomico, è entrata nel vivo con il talk condotto dal giornalista Carlo Genta, che ha dialogato con Dindo Capello, presidente del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, brand ambassador Audi e leggenda dell'endurance mondiale con tre vittorie alla 24 Ore di Le Mans.



Nel suo intervento, Capello ha dato il benvenuto agli ospiti ricordando la crescita del Gruppo, oggi presente con le sedi di Alessandria, Asti, Alba, Fossano e Cuneo, oltre alle recenti acquisizioni di Ducati Alessandria e Lamborghini Torino. Insieme ad Alberto Colombo, direttore Commerciale e Marketing, sono state inoltre anticipate alcune delle principali novità Audi attese entro la fine dell'anno, tra cui A6 allroad, Q7 e Q9.



Il cuore della serata è stato naturalmente dedicato alla Nuova Audi RS 5, raccontata attraverso un dialogo che ha intrecciato esperienza in pista, tecnologia e filosofia Audi Sport. Dindo Capello ha condiviso le proprie impressioni dopo aver testato la vettura insieme ad Allan McNish, sottolineandone l'eccezionale agilità e l'equilibrio dinamico, caratteristiche che confermano come l'elettrificazione rappresenti un'evoluzione della sportività senza compromessi.





La Nuova RS 5 inaugura una nuova era per Audi Sport grazie al sistema Plug-in Hybrid che abbina un motore V6 TFSI biturbo a un propulsore elettrico, sviluppando una potenza complessiva di 639 CV. Le prestazioni parlano da sole: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e velocità massima fino a 285 km/h, abbinate alla trazione quattro con Dynamic Torque Control e a un telaio progettato per garantire precisione, stabilità e massimo coinvolgimento sia nella guida quotidiana sia in pista.



Grande emozione ha accompagnato il momento più atteso della serata: il reveal della nuova Audi RS 5. Tra effetti scenografici, countdown e musica, gli ospiti hanno assistito allo svelamento della vettura, culminato con l'ingresso della versione Avant e la scopertura della RS 5 Sedan. Successivamente il pubblico ha potuto ammirare da vicino il nuovo modello e confrontarsi con gli esperti Audi Sport presenti in showroom per approfondirne ogni dettaglio tecnico.





A completare l'esperienza, una proposta gastronomica d'eccellenza firmata dallo chef stellato Ugo Alciati del Guido Ristorante di Serralunga d'Alba, che ha accompagnato il brindisi finale in un'atmosfera esclusiva.



Con la RS 5 Paddock Experience, Audi Zentrum Cuneo ha confermato la volontà del Gruppo Audi Zentrum Alessandria di proporre eventi capaci di andare oltre la semplice presentazione di un'automobile, trasformando il lancio di un nuovo modello in un'occasione di incontro, cultura del Motorsport ed esperienza immersiva, in perfetto stile Audi Sport.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare myaza.it, Instagram, la pagina Facebook di Audi Zentrum Cuneo e quella di Audi Zentrum Fossano.