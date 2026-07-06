Cooperazione e innovazione: a Torino nascono i “Laboratori di Futuro”

L'innovazione come leva strategica per lo sviluppo delle imprese cooperative e dei territori. Nasce da questa visione LABORATORI DI FUTURO – Cooperazione e Innovazione, l'iniziativa promossa da Confcooperative Piemonte Nord in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, in programma venerdì 10 luglio, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso l'Innovation Center del Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino.

L'evento segna l'avvio di una collaborazione che intende mettere a sistema competenze, esperienze e relazioni per accompagnare il mondo cooperativo nelle grandi trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche, favorendo percorsi di crescita capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e impatto sociale.

La mattinata riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cooperazione, della ricerca e dell'innovazione in un momento di confronto dedicato alle prospettive di sviluppo dell'economia sociale e alle nuove sfide che interessano imprese e comunità.

Particolare attenzione sarà dedicata alla presentazione di esperienze cooperative innovative e al dialogo sui bisogni emergenti del sistema cooperativo, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni, all'innovazione organizzativa, alla competitività delle imprese e alla capacità dei territori di attrarre opportunità e investimenti.

«Con questa iniziativa – sottolinea Irene Bongiovanni, Presidente di Confcooperative Piemonte Nord – vogliamo dare avvio a un percorso stabile di confronto e collaborazione che metta l'innovazione al servizio della cooperazione e dello sviluppo dei territori. Crediamo che oggi sia necessario creare luoghi in cui imprese, istituzioni e mondo della ricerca possano costruire insieme risposte concrete alle grandi trasformazioni in atto. Questo appuntamento rappresenta il primo passo di un lavoro che intendiamo sviluppare nel tempo, affrontando in modo condiviso le sfide che riguardano il futuro delle nostre comunità.»

L'iniziativa rappresenta infatti il punto di partenza di un percorso più ampio, destinato a proseguire nei prossimi mesi attraverso nuovi momenti di approfondimento e confronto su temi strategici per il sistema cooperativo e per il territorio piemontese.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

La partecipazione all’evento ha registrato il raggiungimento del numero massimo di posti disponibili; le iscrizioni sono pertanto ufficialmente chiuse.

LABORATORI DI FUTURO – Cooperazione e Innovazione

Venerdì 10 luglio 2026

Ore 10.00 – 13.00

Innovation Center – Grattacielo Intesa Sanpaolo

Corso Inghilterra 3, Torino