Il futuro delle PMI passa dalla continuità aziendale, non solo dal passaggio generazionale

Il tema del futuro delle imprese familiari è stato al centro dell'incontro "Passaggio generazionale – Come si prepara davvero il futuro di un'impresa?", promosso dall’Associazione Insieme, che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori e professionisti interessati ad approfondire una delle sfide più importanti per il sistema produttivo italiano.

Ospiti della serata sono stati Nicoletta Trucco, Managing Director della Torrefazione Caffè Excelsior S.r.l. e Co-Founder & CEO di Excelsior Vending S.r.l., che ha condiviso la propria esperienza di successione e sviluppo dell'azienda di famiglia; e Matteo Rossi Sebaste, Amministratore Delegato di Golosità dal 1885 S.r.l. e Sebaste, nonché presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo, che ha portato il punto di vista di una quinta generazione imprenditoriale.

Attraverso le loro testimonianze è emerso come il ricambio alla guida dell'impresa rappresenti oggi un percorso sempre più complesso, che richiede pianificazione, fiducia tra le generazioni e capacità di coniugare tradizione e innovazione.

A conclusione dell'incontro, Valeria Marrone, coordinatrice del Gruppo PMI di Insieme, ha evidenziato la necessità di superare il concetto tradizionale di passaggio generazionale: «L'incontro ci ha confermato che il passaggio generazionale non può più essere affrontato come una questione esclusivamente familiare. Oggi significa parlare di governance, organizzazione, valorizzazione delle competenze e capacità delle imprese di programmare il proprio futuro. Per questo credo che il concetto di continuità aziendale rappresenti un'evoluzione naturale del dibattito: l'obiettivo non è semplicemente trasferire un'azienda, ma creare le condizioni perché possa continuare a crescere, innovare e generare valore nel tempo.

C'è anche un tema di responsabilità sociale che non possiamo ignorare. Ogni impresa è un patrimonio che va oltre la proprietà: significa occupazione, competenze, relazioni con fornitori e clienti, identità del territorio. Pianificare la continuità aziendale significa assumersi la responsabilità di preservare tutto questo, affinché il valore costruito in anni di lavoro possa continuare a generare opportunità anche per le generazioni future.

L'incontro ha offerto un'importante occasione di confronto tra esperienze imprenditoriali diverse, ma accomunate dalla volontà di costruire imprese capaci di affrontare il cambiamento senza disperdere il patrimonio di valori, competenze e innovazione che le caratterizza.

Conclude Marrone: «Le testimonianze di Nicoletta Trucco e Matteo Rossi Sebaste, che ringrazio per la disponibilità e partecipazione, hanno offerto spunti preziosi. Nei prossimi mesi lavoreremo per elaborare una proposta che possa diventare uno strumento utile per gli imprenditori del territorio. L'obiettivo del nostro gruppo è di arrivare, entro la fine dell'anno, con un progetto da presentare in un convegno dedicato, contribuendo a diffondere una cultura della continuità aziendale come leva di competitività, crescita e responsabilità verso la comunità».