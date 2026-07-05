Ventimiglia, “Itinerari d’autore” da Torino a Imperia: torna il treno storico sulla Ferrovia delle Meraviglie [FOTO E VIDEO]

“Itinerari d’autore” da Torino a Imperia sulla Ferrovia delle Meraviglie. Riparte l'atteso appuntamento con i treni storici su uno dei tracciati ferroviari più affascinanti e scenografici d'Europa: la storica linea internazionale Cuneo–Ventimiglia.

Alla prima corsa, partita questa mattina da Torino e giunta nel primo pomeriggio a Ventimiglia con un'ora di ritardo a causa di un problema con la locomotiva, erano presenti sindaci e amministratori liguri, piemontesi e francesi oltre ai rappresentanti della Camera di Commercio Italiana di Nizza, forze dell'ordine e associazioni. "Dietro a un treno storico e delle corse nuove, c'è un impegno, un lavoro e una fatica dei macchinisti ma anche di programmazione importante" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Ringrazio Luigi Cantamessa e Fs perché credono in Ventimiglia. E' un crocevia fondamentale per la viabilità, noi siamo al centro della viabilità per la Riviera, la val Roya, la Costa Azzurra e l'aeroporto di Nizza. Ventimiglia è centrale per il suo posizionamento geografico, è una città internazionale per come è posta, per correlazione con i piemontesi, con i liguri e con i francesi ed è un turismo internazionale che vogliamo intercettare. Se vogliamo diventare una città a vocazione turistica e di stampo internazionale dobbiamo avere strutture, servizi, infrastrutture moderne e interconnesse. Quello di oggi, quindi, è un piccolo tassello di un disegno più ampio che grazie al loro impegno e al Ministero dei Trasporti andiamo a costruire insieme. Questa giornata vede anche la partecipazione delle forze dell'ordine che ringrazio perché compartecipano a mantenere sicura la stazione, le associazioni del territorio che propongono sempre iniziative".

"Il servizio è in programma tutte le domeniche da oggi al 16 agosto, tranne alcune corse che saranno anticipate a sabato, nello specifico quelle previste per domenica 26 luglio e domenica 9 agosto che saranno anticipate rispettivamente a sabato 25 luglio e sabato 8 agosto" - dice il direttore generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa - "Il treno quest’anno partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova per raggiungere Imperia attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi dell'arco alpino e della Riviera ligure. Nel viaggio di ritorno, la partenza da Imperia è, invece, prevista alle 14.55 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 20.15".

L'itinerario percorre, dunque, la celebre linea ferroviaria che collega Piemonte, Liguria e Francia attraversando località iconiche come Cuneo, Limone Piemonte, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia e Sanremo prima di arrivare a Imperia.

"Un tracciato unico nel suo genere che si snoda tra viadotti spettacolari, gallerie elicoidali, profonde gole e panorami che accompagnano il viaggiatore dalle montagne alpine fino al Mar Mediterraneo" - sottolinea Cantamessa - "In questo tratto transfrontaliero si attraversa anche la splendida valle Roya, un autentico gioiello naturale incastonato tra Alpi e Mediterraneo, dove i paesaggi si aprono in scorci di rara bellezza tra i borghi di Breil-sur-Roya e Tende, che raccontano tutta la suggestione e l’identità di questo territorio di confine. Un itinerario di eccellenza, che attraversa nella sua interezza la celebre linea internazionale Cuneo – Ventimiglia, un luogo del cuore che viene pienamente valorizzato dal treno storico con i suoi finestrini ancora perfettamente apribili, consentendo ai viaggiatori di poter ammirare un panorama eccezionale per un’esperienza turistica veramente slow. La Ferrovia delle Meraviglie rappresenta, quindi, un perfetto esempio di turismo lento e sostenibile, capace di valorizzare il patrimonio ferroviario e i territori attraversati con un'esperienza immersiva e autentica".

Ad arricchire il viaggio sarà, inoltre una speciale esperienza enogastronomica a bordo.

"Durante il percorso, il personale ha accompagnato i passeggeri alla scoperta dei sapori delle regioni attraversate con degustazioni di prodotti tipici e bevande selezionate raccontando tradizioni, curiosità e caratteristiche dei territori visibili dal finestrino" - svela Cantamessa - "L’iniziativa si inserisce in un quadro di forte cooperazione franco-italiana, sostenuta con interesse anche dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, che esprime soddisfazione per la promozione di un progetto dal grande valore culturale, turistico e transfrontaliero. Un investimento che la Fondazione FS ha fatto per questi territori per generare valore e offrire ai turistici un autentico viaggio nel tempo. I biglietti sono già disponibili sul sito www.fondazionefs.it e su tutti i canali di vendita Trenitalia. Maggiori informazioni sulle pagine social della Fondazione FS".