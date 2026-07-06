Il fossanese Sebastiano Ramello sui social con le sue esperienze di viaggio trasformate in fumetto

Abbiamo già avuto modo di conoscere nei mesi scorsi il classe 1973 fossanese Sebastiano Ramello, scrittore e consulente specializzato nel settore del vino, ma soprattutto un autentico viaggiatore, un “globetrotter” per eccellenza.

Ramello ha realizzato diverse opere che riguardano i suoi innumerevoli itinerari in giro per il mondo, tra cui “Autostop attraverso l’Himalaya”, edito da Echos, in un viaggio che l’autore stesso definisce “una delle più belle avventure a pollice alzato”.

Tra le altre sue opere più note spicca anche "La Maschera" (che presto verrà tradotto in francese), un romanzo- thriller, giallo internazionale ispirato a fatti di attualità per lo più avvenuti tra il 2017 e la fine del 2019, ambientato tra Nord America, Europa e Asia. Ogni luogo descritto è stato da lui non solo visitato, ma spesso vissuto nell'arco della sua vita.

Un'altra significativa è "In viaggio con Mankei": una narrativa di viaggio che racconta una delle sue avventure in barca a vela nell'Oceano Atlantico, tra le isole Canarie insieme a una cara amica, ex giornalista italiana inviata in India, con la quale ha collaborato come fotoreporter tra il 2006 e il 2007 lungo le strade della stessa India.

E ora una nuova esperienza per adulti e bambini sui social, Facebook e Instagram, con un fumetto stile anni ’80, “Le avventure di lumachina”.

“Questa puntata N. 0, incentrata sulla paura, è solo l’inizio. – spiega Ramello - Non troverete supereroi con mantelli o poteri straordinari. Troverete qualcosa di ancora più prezioso: luoghi meravigliosi, incontri che lasciano il segno, sorrisi, amicizia, avventura, filosofia, tanta libertà e quel pizzico di magia che solo il viaggio sa regalare. Ogni storia sarà ispirata a esperienze vissute davvero, trasformate in un fumetto capace di emozionare grandi e piccini.

Da questa settimana ci aspetterà un appuntamento fisso: ogni domenica sera, tra le 20 e le 20.30, uscirà una nuova puntata delle Avventure di Lumachina”.

Per visionare il fumetto basterà cercare la pagina Facebook “El Loco Nel Mondo (Sebastiano Ramello)” e Instagram lumachina.adventures.