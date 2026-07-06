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Curiosità | 06 luglio 2026, 10:46

Il fossanese Sebastiano Ramello sui social con le sue esperienze di viaggio trasformate in fumetto

Ne "Le avventure di Lumachina" il "giramondo" classe 1973, nella vita anche consulente nel settore vino, presenta su Facebook e Instagram un fumetto stile anni ’80 che racconta un tema ispirato realmente ai suoi personali itinerari compiuti. Lo accompagnerà un’amica, la professoressa Gabriella Addivinola in “versione fumetto”

Sebastiano Ramello

Sebastiano Ramello

Abbiamo già avuto modo di conoscere nei mesi scorsi il classe 1973 fossanese Sebastiano Ramello, scrittore e consulente specializzato nel settore del vino, ma soprattutto un autentico viaggiatore, un “globetrotter” per eccellenza. 

Ramello ha realizzato diverse opere che riguardano i suoi innumerevoli itinerari in giro per il mondo, tra cui “Autostop attraverso l’Himalaya”, edito da Echos, in un viaggio che l’autore stesso definisce “una delle più belle avventure a pollice alzato”.

Tra le altre sue opere più note spicca anche "La Maschera" (che presto verrà tradotto in francese), un romanzo- thriller, giallo internazionale ispirato a fatti di attualità per lo più avvenuti tra il 2017 e la fine del 2019, ambientato tra Nord America, Europa e Asia. Ogni luogo descritto è stato da lui non solo visitato, ma spesso vissuto nell'arco della sua vita. 

Un'altra significativa è "In viaggio con Mankei": una narrativa di viaggio che racconta una delle sue avventure in barca a vela nell'Oceano Atlantico, tra le isole Canarie insieme a una cara amica, ex giornalista italiana inviata in India, con la quale ha collaborato come fotoreporter tra il 2006 e il 2007 lungo le strade della stessa India.

E ora una nuova esperienza per adulti e bambini sui social, Facebook e Instagram, con un fumetto stile anni ’80, “Le avventure di lumachina”.

Questa puntata N. 0, incentrata sulla paura, è solo l’inizio. – spiega Ramello - Non troverete supereroi con mantelli o poteri straordinari. Troverete qualcosa di ancora più prezioso: luoghi meravigliosi, incontri che lasciano il segno, sorrisi, amicizia, avventura, filosofia, tanta libertà e quel pizzico di magia che solo il viaggio sa regalare. Ogni storia sarà ispirata a esperienze vissute davvero, trasformate in un fumetto capace di emozionare grandi e piccini.

Da questa settimana ci aspetterà un appuntamento fisso: ogni domenica sera, tra le 20 e le 20.30, uscirà una nuova puntata delle Avventure di Lumachina”. 

Per visionare il fumetto basterà cercare la pagina Facebook “El Loco Nel Mondo (Sebastiano Ramello)” e Instagram lumachina.adventures.

Cristiano Sabre

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