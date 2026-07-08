Alba, una camminata tra memoria e consapevolezza con la Biblioteca civica

Sabato 18 luglio, la Biblioteca civica di Alba organizza "Cammina racconta ricorda", una camminata esperienziale, condotta da Marco Sugliano, dedicata all'esplorazione della memoria personale attraverso il movimento consapevole, la scrittura e l'ascolto di sé.

La passeggiata sarà un vero e proprio laboratorio itinerante: in ogni tappa verranno proposti esercizi di mindfulness, attenzione al respiro e ascolto sensoriale, ma anche momenti di scrittura creativa, condivisione di memorie nel gruppo ed esercizi simbolici pensati per rappresentare passaggi interiori e trasformazioni personali.

Durante la camminata verranno inoltre proposte letture tratte da testi letterari e filosofici, selezionati per accompagnare il percorso e stimolare una riflessione personale sul tema del ricordo, dell'identità e della trasformazione interiore.

L'appuntamento, che chiude la rassegna "L'albero racconta...", è pensato per un pubblico adulto (18+), non richiede una particolare preparazione fisica, ma solo la voglia di mettersi in gioco e di predisporsi all'ascolto.

Partenza da piazza Monsignor Grassi alle ore 18.00, rientro alle ore 21.00 circa nel Cortile della Maddalena, con un piccolo ristoro finale.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Si consigliano abbigliamento comodo, cappello e acqua.