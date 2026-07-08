Migranti, Bergesio (Lega): si conferma nostro impegno per sicurezza e contro immigrazione illegale

"Grazie alla Lega, si accelera sul disegno di legge che introduce nuove norme e restrizioni sulla cittadinanza. La procedura d'urgenza approvata alla Camera sul nostro provvedimento conferma l'impegno del nostro movimento e di Matteo Salvini in tema di sicurezza e contrasto all'immigrazione irregolare, con misure di buonsenso che si basano sulle richieste d'aiuto dei cittadini. Un grido d'allarme che non può restare inascoltato e la Lega, da sindacato del territorio, porta la voce degli italiani in Parlamento. Un'integrazione vera passa da verifiche adeguate prima dell'ottenimento della cittadinanza ma soprattutto da possibilità di revoca più immediate nel caso di gravi reati, come stupro e omicidio, a cui si aggiungono le fattispecie culturali dettate da costrizioni religiose e la sensazione di impunità di cui si approfittano i maranza con le loro lame. A tutto questo noi diciamo basta".



Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.