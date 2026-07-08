A Murello il nuovo “Spazio territorio” di Banca di Cherasco aperto per due pomeriggi la settimana

Con i primi tre appuntamenti ha aperto ieri a Murello (Cuneo) il nuovo Spazio territorio di Banca di Cherasco: il nuovo ufficio dell’Istituto di Credito Cooperativo è operativo ogni martedì e giovedì, esclusivamente su appuntamento, dalle 14,30 alle 16,30. Si trova nel cuore del paese, in via Caduti Murellesi 56.

Negli spazi, riallestiti nelle scorse settimane, sono presenti, a rotazione, i diversi referenti di Banca di Cherasco specializzati in risparmio e tutela del patrimonio, credito e pagamenti, previdenza assicurativa e welfare, ma anche sostegno alle attività produttive e progetti delle associazioni o dedicati ai giovani. Rimane sempre attivo il bancomat esterno, sotto i portici della via centrale: l’Atm è operativo 24 ore su 24.

Questa novità non è solo una comodità per chi ha dato e continua a dare fiducia a Banca di Cherasco, ma un segno concreto di vicinanza alla comunità: famiglie, anziani, attività commerciali e artigianali, servizi pubblici e mondo delle associazioni.

Il Presidente di Banca di Cherasco, Giovanni Claudio Olivero, spiega: “La decisione, dopo le interlocuzioni con l’Amministrazione comunale, è legata alla necessità di restare in un territorio per contribuire al suo sviluppo. Per questo abbiamo scelto lo slogan “una presenza che resta, un servizio che evolve”. La riapertura ogni martedì e giovedì pomeriggio rappresenta un impegno concreto perché siamo una banca di relazione, che crede nella vicinanza, nella fiducia e nella cooperazione come strumenti di crescita condivisa”.

Aggiunge il Vice Direttore Danilo Rivoira: “Lo Spazio territorio è stato aperto per essere un luogo di confronto, ascolto e relazione, dove famiglie, artigiani, agricoltori e associazioni potranno trovare qualcuno che li orienti, spesso conoscendo la loro storia personale o imprenditoriale. Questa iniziativa fa parte del programma che stiamo portando avanti nelle comunità dove opera questo Istituto di Credito Cooperativo: le due aperture settimanali rappresentano un servizio ad alto valore aggiunto per i residenti e per il territorio”.

Nei giorni scorsi famiglie e attività murellesi erano state informate della novità con una lettera a firma di Presidente e Direttore generale della Banca.

L’inaugurazione ufficiale sarà martedì 21 luglio, alle 18: un momento di festa aperto a tutti i residenti, alle istituzioni e ai curiosi.

Per prenotare un appuntamento nel nuovo Spazio territorio nel centro di Murello basta telefonare alla filiale di Racconigi (tel: 0172.813872) o scrivere una mail a racconigi@bancadicherasco.it.