Ostana trionfa al premio Codacons "“Piccolo comune amico”: "È un esempio concreto di rinascita"

Tre comuni del Piemonte si aggiudicano il premio “Piccolo comune amico”, concorso riservato ai piccoli comuni con meno di 5mila abitanti che, nell’ultimo anno, si sono impegnati nel valorizzare il territorio e i prodotti locali, incentivando il turismo.

Tra i comuni vincitori della nostra provincia c'è Ostana che si aggiudica il premio per la categoria "innovazione sociale".

"Ostana è un esempio concreto di rinascita dei piccoli comuni di montagna, recita la motivazione, dopo anni di spopolamento, il borgo ha puntato sul recupero delle abitazioni, sull'accoglienza di nuovi residenti, sulla cooperativa di comunità e su iniziative culturali capaci di creare nuovi legami. Con l'associazione 'Ritorno ai Prati', inoltre, valorizza il paesaggio alpino, la biodiversità e l'agricoltura sostenibile, dimostrando come anche un piccolo Comune possa tornare a generare vita, lavoro e comunità.

Altro comune vincitore è Bosconero in provincia di Torino che ha ottenuto il riconoscimento per la categoria "artigianato" con la seguente motivazione: "Bosconero rappresenta un esempio virtuoso di valorizzazione dell'artigianato locale e della cultura del fare. La sua storica Mostra dell'Artigianato richiama ogni anno espositori e visitatori, offrendo una vetrina alle lavorazioni manuali, ai saperi tradizionali e alle competenze produttive del territorio, con particolare attenzione anche alla lavorazione del legno. Attraverso questa manifestazione, il Comune promuove il confronto tra generazioni, sostiene gli artigiani locali e mantiene viva una tradizione fondata su manualità, creatività e identità comunitaria".

Riconoscimento anche per Maranzana in provincia di Asti sempre per la categoria "artigianato" e questa è la motivazione: "nel cuore del Monferrato Unesco, Maranzana ha saputo trasformare creatività, tradizione e partecipazione collettiva in un progetto unico nel suo genere: “Il Paese dei Babaci”. I “Babaci” sono grandi pupazzi artigianali, realizzati dagli abitanti del borgo e collocati nelle vie e negli angoli del paese per rappresentare scene di vita quotidiana, antichi mestieri, personaggi e memorie della comunità locale. Maranzana è diventata così un vero museo a cielo aperto, dove queste figure raccontano in modo originale la storia e l'identità del territorio".

Il progetto “Piccolo comune amico” è realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Autostrade per l’Italia, Intesa Sanpaolo, Fit, Touring Club Italiano, Symbola e il patrocinio di Aci, Anci, Uncem.

Il 9 luglio alle ore 9:30 si terrà la premiazione finale di tutti i comuni vincitori (presso la sala congressi di Palazzo Rospigliosi - via XXIV Maggio, n. 43 – ROMA) che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, potranno contare su un sito internet interamente dedicato e su una mappa interattiva delle realtà comunali in gara, con gli eventi e le eccellenze delle varie categorie selezionate. Il progetto è ampiamente promosso sui maggiori canali mediatici, come Facebook e Instagram, dando visibilità alle bellezze delle realtà comunali vincitrici nelle varie categorie, e vedrà campagne promozionali gratuite sui social e sulla stampa.

La premiazione sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del Codacons.