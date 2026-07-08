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Attualità | 08 luglio 2026, 14:41

Ad Alba l'appello di Acia alla comunità marocchina: "Viviamo la partita con entusiasmo e rispetto"

In vista del quarto di finale della Coppa del Mondo in programma giovedì 9 luglio alle 22, l'Associazione Culturale Immigrati Alba invita a vivere l'eventuale festa per una vittoria del Marocco nel segno della responsabilità, del rispetto e della convivenza civile

Le immagini della comunità marocchina albese durante la semifinale del 2022

Le immagini della comunità marocchina albese durante la semifinale del 2022

In vista del quarto di finale della Coppa del Mondo tra Francia e Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle ore 22, A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV ha diffuso un messaggio rivolto alla comunità marocchina del territorio, invitando a vivere l'appuntamento sportivo con entusiasmo, ma anche con senso di responsabilità e rispetto per la città.

L'associazione sottolinea come lo sport rappresenti un'importante occasione di incontro e condivisione, capace di unire persone e culture diverse attraverso valori come l'amicizia, la lealtà e il rispetto reciproco.

"Auguriamo a tutti di vivere questo importante appuntamento sportivo con entusiasmo, serenità e spirito di condivisione. Lo sport è un momento di unione, amicizia e festa, capace di creare ponti tra persone e culture diverse."

Nel messaggio, ACIA si rivolge anche all'eventualità di una vittoria della nazionale marocchina, invitando a festeggiare con orgoglio senza compromettere la serenità della città.

"In caso di vittoria della Nazionale marocchina, invitiamo tutti a festeggiare con gioia e orgoglio, sempre nel pieno rispetto delle persone, delle leggi e della tranquillità della città di Alba."

L'associazione richiama quindi l'attenzione sull'importanza di evitare comportamenti che possano creare disagi o problemi alla circolazione e alla sicurezza, ricordando come il modo migliore per celebrare un risultato sportivo sia quello di farlo con responsabilità e senso civico.

"La festa più bella è quella vissuta insieme, con rispetto reciproco, responsabilità e senso civico."

Nel concludere il proprio appello, A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV evidenzia il legame costruito negli anni tra la comunità marocchina e il territorio albese.

"La comunità marocchina è parte integrante della nostra città e siamo certi che saprà dimostrare, anche in questa occasione, collaborazione e rispetto."

Le due nazionali si sfidano  a quattro anni dalla semifinale di Qatar 2022 in cui i francesi si imposero per 2-0 con reti di Hernandez e Kolo Muani.

redazione

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