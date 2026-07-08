Ad Alba l'appello di Acia alla comunità marocchina: "Viviamo la partita con entusiasmo e rispetto"

In vista del quarto di finale della Coppa del Mondo tra Francia e Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle ore 22, A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV ha diffuso un messaggio rivolto alla comunità marocchina del territorio, invitando a vivere l'appuntamento sportivo con entusiasmo, ma anche con senso di responsabilità e rispetto per la città.

L'associazione sottolinea come lo sport rappresenti un'importante occasione di incontro e condivisione, capace di unire persone e culture diverse attraverso valori come l'amicizia, la lealtà e il rispetto reciproco.

"Auguriamo a tutti di vivere questo importante appuntamento sportivo con entusiasmo, serenità e spirito di condivisione. Lo sport è un momento di unione, amicizia e festa, capace di creare ponti tra persone e culture diverse."

Nel messaggio, ACIA si rivolge anche all'eventualità di una vittoria della nazionale marocchina, invitando a festeggiare con orgoglio senza compromettere la serenità della città.

"In caso di vittoria della Nazionale marocchina, invitiamo tutti a festeggiare con gioia e orgoglio, sempre nel pieno rispetto delle persone, delle leggi e della tranquillità della città di Alba."

L'associazione richiama quindi l'attenzione sull'importanza di evitare comportamenti che possano creare disagi o problemi alla circolazione e alla sicurezza, ricordando come il modo migliore per celebrare un risultato sportivo sia quello di farlo con responsabilità e senso civico.

"La festa più bella è quella vissuta insieme, con rispetto reciproco, responsabilità e senso civico."

Nel concludere il proprio appello, A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV evidenzia il legame costruito negli anni tra la comunità marocchina e il territorio albese.

"La comunità marocchina è parte integrante della nostra città e siamo certi che saprà dimostrare, anche in questa occasione, collaborazione e rispetto."

Le due nazionali si sfidano a quattro anni dalla semifinale di Qatar 2022 in cui i francesi si imposero per 2-0 con reti di Hernandez e Kolo Muani.