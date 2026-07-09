Bra,  l'ultimo saluto a suor Chiara Annamaria Agnese nel Monastero delle Clarisse

«Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore ti ha preparato per la vita eterna». Con un'antifona del "comune delle vergini", Bra ha salutato con commozione suor Chiara Annamaria Agnese, per tutti Teresina.

Il funerale è stato celebrato il 6 luglio scorso nella chiesa del Monastero delle Clarisse, il luogo dove ha amato Cristo suo sposo come consacrata con umiltà, semplicità e grande amore, secondo il carisma delle Sorelle Clarisse.

La religiosa originaria di Boves ha detto addio al mondo all'età di 91 anni, dopo aver dedicato la sua vita al prossimo. Una donna fedele al Signore, capace di lasciare un segno profondo non solo nell'ambito religioso, ma anche in molte persone che negli anni hanno trovato in lei conforto e sostegno.

La sua presenza, discreta ma luminosa, resta ora affidata alla memoria grata di chi l'ha conosciuta e alla preghiera di una comunità che continua a camminare nel solco della tradizione francescana.