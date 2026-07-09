Alba in lutto per Fulvio Prandi, anima della cooperativa La Torre

È scomparso Fulvio Prandi, classe 1954, presidente della cooperativa libraria La Torre, storico presidio culturale albese nato cinquant’anni fa e ancora oggi punto di riferimento per la città e il territorio. Una figura di rilievo nel panorama della cooperazione cuneese, protagonista di una stagione particolarmente vivace di iniziative legate alla promozione culturale e all’attenzione verso la comunità.

Nel corso degli anni Prandi ha contribuito a consolidare il ruolo della cooperativa La Torre, anche attraverso esperienze innovative come la collaborazione con Librerie.coop, rafforzando una visione moderna della filiera culturale. Un impegno riconosciuto anche in occasione dei festeggiamenti per il cinquantenario della cooperativa, raccontati su Rai3, che avevano visto la partecipazione, tra gli altri, di Carlo “Carlin” Petrini, legato a Prandi da un rapporto di amicizia.

Cordoglio da parte di Legacoop Piemonte, che si è stretta attorno alla famiglia. Il presidente Dimitri Buzio lo ricorda così: "Ho conosciuto Fulvio in una fase fondamentale della vita della cooperativa La Torre: con lui e il suo gruppo dirigente abbiamo sperimentato un modello innovativo nella filiera della cultura. Ma il nostro non era solo un rapporto legato alla cooperazione, era anche di amicizia, rafforzata nei tanti momenti di confronto e convivialità, spesso accompagnati dalla comune passione per la politica. Oggi Legacoop perde un cooperatore di valore e io perdo un amico".

Per chi desidera porgere l’ultimo saluto, i funerali si terranno sabato 11 luglio alle ore 10 nel Duomo di Alba.

Il rosario sarà recitato venerdì 10 luglio alle ore 20.15.