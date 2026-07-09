“Obiettivo Monviso”, workshop fotografico tra natura e tramonti

"Obiettivo Monviso” è il nuovo workshop itinerante proposto dal Parco del Monviso. Sarà incentrato sulla fotografia naturalistica e paesaggistica nell’alta valle Po, concentrato nell’area tra Pian della Regina e Pian del Re a Crissolo.

L’attività si svolgerà sabato 18 luglio dalle ore 16.30 alle ore 20.45 e sarà condotta da una guida escursionistica e un fotografo professionista. E’ pensata per imparare a osservare e raccontare l’ambiente della montagna durante il tramonto, nonché uno dei momenti più suggestivi della giornata, ed è rivolta a tutti gli appassionati di fotografia.

Il pomeriggio unirà approfondimenti tecnici e pratica sul campo. L’attenzione si volgerà alla fotografia di paesaggio, alla gestione della luce e alla valorizzazione dei dettagli naturalistici.

Inizialmente ci sarà un primo momento introduttivo a Pian della Regina riguardo a composizione fotografica, uso dei filtri, esposizione alla luce e diverse tecniche di macrofotografia. In un secondo momento ci si sposterà immersi nei sentieri che portano a Pian del Re, concentrandosi sugli ambienti d’alta quota e soprattutto sui diversi particolari naturali, dalle diverse forme delle rocce a flora e fauna alpina, più visibili durante la sera.

Nella parte finale ci si concentrerà sulle luci del crepuscolo riflesse sul Monviso, prima di ritornare a Pian della Regina. Ci si potrà fermare per una cena al sacco e eventualmente proseguire per altri scatti notturni.

Si può partecipare con macchina fotografica o smartphone ed è consigliato treppiede o monopiede, ciò per scattare fotografie con maggiori tempi di esposizione.

Si raccomanda, inoltre, un abbigliamento per la montagna a strati e delle calzature da trekking, oltre che portare acqua, snack e una lampada frontale.

L'attività è organizzata dall'ATS, coordinata dalla Cooperativa di Comunità Viso A Viso, responsabile delle attività di educazione naturalistica e del programma escursionistico promossi dal Parco del Monviso ed è condotta da una guida dell'Associazione Naturalistica Vesulus APS. Sono disponibili 15 posti, è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente. Il ritrovo è fissato a Pian della Regina. Per ulteriori informazioni, anche relative alla cena al sacco, è possibile contattare la guida Sara Ellena al numero di telefono 340.9660548.



