 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 09 luglio 2026, 16:12

Aggressioni a Fossano, la solidarietà di Matteo Blengino: "Tavolo urgente sulla sicurezza in città"

Il gruppo consiliare "Fossano in azione" interviene sul grave fatto di cronaca di martedì 7 luglio nei pressi della stazione ferroviaria

Matteo Blengino

Matteo Blengino

Il gruppo consiliare “Fossano in azione”, capitanato dal consigliere Matteo Blengino, esprime solidarietà ai Carabinieri aggrediti alla stazione di Fossano. 

Nella serata del 7 luglio presso la stazione ferroviaria di Fossano, durante un controllo di routine sul territorio comunale, 4 carabinieri sono stati aggrediti da un uomo che, dopo aver dato in escandescenze, si è scagliato contro gli operatori colpendoli ripetutamente, arrivando persino a mordere uno dei Carabinieri. I quattro militari hanno, successivamente, dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere per le lesioni riportate. 

Dichiara il consigliere Blengino: “Esprimo piena solidarietà e vicinanza ai militari coinvolti e a tutta l’arma dei Carabinieri della città di Fossano, quanto accaduto rappresenta l’ennesimo episodio di violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine. Auguro ai militari feriti una veloce guarigione e confido che il cittadino responsabile dell’aggressione venga giudicato con la massima severità prevista dal nostro ordinamento. Non è mai tollerabile la violenza, ma lo è ancora di più durante un ordinario controllo. L’area civica che rappresento in Consiglio Comunale chiederà la convocazione urgente di un tavolo sulla sicurezza della città".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium