Aggressioni a Fossano, la solidarietà di Matteo Blengino: "Tavolo urgente sulla sicurezza in città"

Il gruppo consiliare “Fossano in azione”, capitanato dal consigliere Matteo Blengino, esprime solidarietà ai Carabinieri aggrediti alla stazione di Fossano.

Nella serata del 7 luglio presso la stazione ferroviaria di Fossano, durante un controllo di routine sul territorio comunale, 4 carabinieri sono stati aggrediti da un uomo che, dopo aver dato in escandescenze, si è scagliato contro gli operatori colpendoli ripetutamente, arrivando persino a mordere uno dei Carabinieri. I quattro militari hanno, successivamente, dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere per le lesioni riportate.

Dichiara il consigliere Blengino: “Esprimo piena solidarietà e vicinanza ai militari coinvolti e a tutta l’arma dei Carabinieri della città di Fossano, quanto accaduto rappresenta l’ennesimo episodio di violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine. Auguro ai militari feriti una veloce guarigione e confido che il cittadino responsabile dell’aggressione venga giudicato con la massima severità prevista dal nostro ordinamento. Non è mai tollerabile la violenza, ma lo è ancora di più durante un ordinario controllo. L’area civica che rappresento in Consiglio Comunale chiederà la convocazione urgente di un tavolo sulla sicurezza della città".