Infrastrutture e logistica: in Camera di Commercio di Cuneo il punto su valichi alpini, ferrovie e zls per il rilancio del territorio

Il Salone d’Onore della Camera di Commercio di Cuneo ha ospitato in data odierna il convegno “Infrastrutture e Logistica: Opere e Progettualità per il Territorio”, moderato da Massimiliano Cavallo, Direttore de “La Guida”. L'incontro, che si inserisce nella Strategia Cuneo 2030 voluta dalla Cabina di regia che l’Ente camerale condivide con Provincia di Cuneo e Fondazione CRC, ha riunito amministratori e rappresentanti economici di Piemonte, Liguria e Francia. ha riunito amministratori e rappresentanti economici di Piemonte, Liguria e Francia.

I lavori sono stati aperti da Luca Crosetto e dal Governatore Alberto Cirio, il quale ha sottolineato la necessità di investire sulla Torino-Savona per valorizzare il cuneese come retroporto di Savona, rilanciando anche l’idea di un tunnel di collegamento per favorire i trasporti tra Italia e Francia.

“Abbiamo rimarginato le ferite del passato attraverso il completamento della Cuneo-Asti, il Tunnel di Tenda, il Frejus, la progettazione della circonvallazione di Demonte – afferma il Governatore del Piemonte Alberto Cirio – Adesso dobbiamo programmare il futuro che deve passare anche attraverso il potenziamento della linea ferroviaria Torino Savona e il rilancio dell’idea di un tunnel di collegamento tra Italia e Francia come infrastruttura di assoluto valore internazionale.”

Sono seguiti gli interventi del Senatore Giorgio Bergesio, di Luca Robaldo, Presidente Provincia di Cuneo, di Luca Serale, Vice Sindaco di Cuneo, di Enrico Lupi, Presidente Eurocin G.E.I.E., di Francesco Zambon, Presidente TRA.I.L. Cuneo e di Jean Pierre Savarino, Presidente Chambre de Commerce Côte d’Azur.

“L’iniziativa di oggi affronta tematiche assolutamente strategiche per la mobilità delle persone e delle merci in Piemonte, Liguria e Paca, territori abituati a collaborare da anni – afferma il Presidente del G.E.I.E. Le Alpi del Mare Enrico Lupi. È stato molto positivo poter presentare in un contesto così qualificato il progetto M.I.R.O.I.R., nato per trasformare il territorio di confine in un laboratorio permanente di cooperazione e governance condivisa, capace di affrontare in maniera coordinata le principali vulnerabilità che caratterizzano i collegamenti tra Liguria, Piemonte e Francia.”

“Cuneo è a un bivio strategico: subire i limiti geografici o diventare un hub logistico d'avanguardia per il Nord-Ovest e l'Europa – afferma Francesco Zambon, Presidente di TRA.I.L. Cuneo. Il nostro studio sull'asse Torino-Savona evidenzia un potenziale di 40 coppie di treni merci a settimana. Per monitorare i progressi, entro l'estate lanceremo un cruscotto digitale WebGIS. Sul fronte della ZLS i dossier sono pronti: affiancheremo i comuni per trasformare la provincia nel retroporto naturale di Savona-Vado, mentre sul tema dei tunnel saremo supportati da uno studio del Siscon del Politecnico di Torino.”

“Quella odierna è stata una iniziativa eccellente che ci ha permesso di avere un quadro più chiaro delle comunicazioni transfrontaliere, delle necessità e dei possibili progetti, vissuta con lo spirito di collaborazione che anima i territorio coinvolti – afferma il Presidente della CCI Nice Côte d'Azur Jean Pierre Savarino – E’ necessario continuare a lavorare insieme con questa volontà e questa concretezza per arrivare a risultati positivi nell’interesse del sistema imprenditoriale e dei cittadini.”

A conferma dell’importanza del tema per la Regione Piemonte hanno preso parte ai saluti istituzionali anche gli Assessori regionali Marco Gallo (Montagna) ed Enrico Bussalino (Logistica).

La sessione tecnica è stata caratterizzata dall’intervento di Alessio Tei (CIELI - Università di Genova) che ha presentato il dossier per l’ampliamento della ZLS cuneese, uno strumento fondamentale per attrarre nuovi investimenti e garantire semplificazioni burocratiche e doganali alle imprese del territorio mentre Marco Piras (Politecnico di Torino) ha illustrato l’innovativa piattaforma WebGIS per il monitoraggio digitale costante e chirurgico dello stato di avanzamento delle opere.

Nella prima tavola rotonda sul tema Logistica e Infrastrutture Michele Rabino (RFI) ha esposto le alternative progettuali per efficientare la Torino-Savona (interventi sulla Ceva-San Giuseppe-Savona via Altare e una bretella a Trofarello per evitare il nodo di Torino) mentre Paolo Canavese (AdSP Mar Ligure Occidentale) ha evidenziato come sia importante rafforzare i legami del Piemonte con i porti del Ponente Ligure.

“Rete Ferroviaria Italiana ha avviato un approfondito lavoro di analisi su alcune alternative progettuali finalizzate a rendere più efficiente la linea Torino-Savona, soprattutto in funzione del trasporto merci, ha dichiarato Michele Rabino, responsabile Strategie Nord Ovest di RFI. Sulla base del protocollo sottoscritto nel 2022, abbiamo esaminato diverse soluzioni infrastrutturali, con le relative valutazioni costi-benefici, confluite in un Documento di fattibilità delle alternative progettuali che appena concluso sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

“Giudico in modo estremamente positivo l’incontro odierno che ci ha permesso di illustrare progetti attuali, opere e strategie per lo sviluppo logistico del porto di Savona che, per continuare a crescere, necessita di un miglioramento delle comunicazioni terrestri e ferroviarie con il Piemonte che è il suo retroporto naturale – afferma Paolo Canavese, Direttore dell’Ufficio Territoriale di Savona dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Durante la seconda tavola rotonda in materia di valichi e connessioni Iolanda Conte (Uniontrasporti) ha mappato i valichi alpini piemontesi; Orazio Baglieri (Politecnico di Torino) ha esposto uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo collegamento Italia-Francia, Marie Laure Mazeau (CCI Nice Côte d'Azur) ha parlato della mobilità nelle Alpi Marittime mentre Marco Casarino ha illustrato gli obiettivi del progetto M.I.R.O.I.R.

Il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo ha tratto le conclusioni.

“La straordinaria e qualificata partecipazione di oggi dimostra quanto infrastrutture e logistica siano prioritarie per la Granda. Abbiamo messo sul tavolo dati, progetti e necessità e ora le istituzioni devono passare dalle idee alla concretezza, perché il tempo del "non fare" è scaduto - evidenzia il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - Abbiamo parlato di grandi opere, dai valichi alla ferrovia Torino-Savona, che deve essere valorizzata in modo da consentirci di svolgere al meglio il nostro compito di retroporto naturale di Savona, al rilancio dell’idea di un tunnel di collegamento tra Italia e Francia ma non dobbiamo dimenticare la viabilità secondaria e provinciale, arteria fondamentale per imprese e cittadini. Dobbiamo muoverci insieme come sistema per garantire uno sviluppo armonico al territorio.”