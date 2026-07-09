Bra, pubblicato il Piano Esecutivo Convenzionato di strada Bria

Sono in pubblica visione gli atti relativi al progetto di Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) di libera iniziativa in strada Bria, a Bra, riguardante un’area di 8.567 metri quadrati. Un passaggio che apre alla partecipazione dei cittadini nel processo di pianificazione urbanistica.
La documentazione è disponibile da oggi, 9 luglio, fino al 24 luglio 2026 compreso. Gli elaborati possono essere consultati online sul sito istituzionale del Comune di Bra, nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Pianificazione e governo del territorio – Strumenti urbanistici esecutivi”, oppure in presenza, previo appuntamento telefonico.
Per la consultazione in sede è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del palazzo civico (telefono 0172.438318, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45) oppure al Comando di Polizia locale di via Moffa di Lisio (telefono 0172.413744, nei giorni festivi e nel fine settimana dalle 9.30 alle 11.30).
Successivamente, nei quindici giorni compresi tra il 25 luglio e l’8 agosto 2026, chiunque potrà presentare osservazioni di pubblico e generale interesse. Le istanze dovranno essere depositate presso l’Ufficio Protocollo del Comune, su appuntamento (0172.438326), oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunebra@postecert.it.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Urbanistica al numero 0172.438353 o scrivere all’indirizzo urbanistica@comune.bra.cn.it.