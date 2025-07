Asti-Cuneo, al via la posa delle travi del viadotto di Verduno

È iniziata oggi, con le operazioni di posa delle prime travi del viadotto ai piedi della collina di Verduno, una nuova e significativa fase per il cantiere dell’autostrada Asti-Cuneo. Il viadotto in oggetto è uno snodo cruciale dell’ultimo lotto autostradale in attesa di completamento, il 2.6A (Roddi–Cherasco), lungo circa cinque chilometri e caratterizzato da una storia di notevoli complessità ingegneristiche, territoriali e ambientali.

In questo tratto, infatti, il progetto ha dovuto affrontare diverse criticità, tra cui un iniziale parere contrario della Sovrintendenza, ora superato grazie a interventi di mitigazione ambientale. Tra questi, particolare attenzione è stata data alla leggerezza visiva della struttura, ottenuta grazie ai pilastri "forati" e alla piantumazione di alberature che contribuiranno a schermare il percorso autostradale.

Entro la prima decade di agosto, da stime attuali, il maxi-viadotto a sette campate, lungo circa 400 metri, permetterà di “scavalcare” la Strada Provinciale 7 e il canale artificiale ENEL. Lungo il percorso, all’altezza del canale, è prevista inoltre la realizzazione di un particolare "bat bridge", un ponte dedicato alla salvaguardia della colonia di pipistrelli di Santa Vittoria d’Alba, la cui presenza aveva imposto accorgimenti extra e rallentamenti nella fase progettuale perché fosse garantito il sicuro passaggio degli animali oltre il viadotto.





GUARDA IL VIDEO:







Al momento, il cantiere impiega circa 400 addetti e lo stato di avanzamento del progetto è arrivato al 45%, come ha specificato l’assessore a Trasporti, Infrastrutture e Opere pubbliche Marco Gabusi, chiarendo che tale percentuale è relativa all'impatto economico del lavoro e non ai tempi effettivi di realizzazione dell’opera, rassicurando sulla capacità di completamento entro dicembre 2025. Il lotto 2.6A ha un costo di 155 milioni di euro, mentre il completamento complessivo degli ultimi due lotti (2.6A e 2.6B) raggiunge un investimento totale di 370 milioni. Questi costi sono stati finanziati attraverso il meccanismo del cross-financing, con l'autorizzazione di Bruxelles ad attingere risorse dalla più redditizia concessione dell'autostrada Torino-Milano.

La società concessionaria Asti-Cuneo Spa ha sottolineato che i lavori proseguono speditamente. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, presente oggi al sopralluogo tecnico, ha confermato con fiducia: "Entro la fine dell’anno avremo finalmente l’Asti-Cuneo completata e percorribile". Nonostante la sfida posta dai tempi molto stretti e dal rischio di complicazioni meteorologiche autunnali, l'ingegnere di Itinera Spa Maurizio Deamici rassicura: "Siamo preparati ad affrontare eventuali problemi. Sono fiducioso che termineremo con significativo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale".

Una volta ultimata la tratta principale entro dicembre 2025, alcune opere complementari minori saranno completate entro aprile 2026, tra cui la piena attivazione del pedaggio elettronico "free flow". Confermata l'esenzione del pagamento per chi utilizza l'uscita diretta verso l’Ospedale di Verduno.

Parallelamente, continua il lavoro sulle opere di adduzione, di competenza degli enti locali. Il vicepresidente della Provincia Antoniotti conferma: "Abbiamo già stanziato 300.000 euro per iniziare la progettazione della variante delle ‘due lanterne’, dello svincolo tra SP3 e SP7 a Roddi e per valutare il raddoppio del ponte di Pollenzo".

La definitiva realizzazione dell’Asti-Cuneo rappresenta, per il Presidente Cirio, la sanatoria di "due ferite del territorio", afferma accostando alla tanto attesa autostrada l’altrettanto agognata apertura dell’Ospedale di Verduno, avvenuta sotto il suo primo mandato a luglio 2020.