Auto contro un pullman in via Valle Po: la vittima è Constantin Sufletu

È Costantin Sufletu l'uomo di 46 anni deceduto ieri mattina nell'incidente stradale avvenuto in via Valle Po, sulla direttrice che collega Cuneo e Busca, paese, quest'ultimo, dove risiedeva. LEGGI QUI

Nato in Romania, viveva da tempo in provincia di Cuneo, dove aveva deciso di stabilirsi assieme ai cinque fratelli, che vivono e lavorano a San Lorenzo di Peveragno.

L'uomo, operaio metalmeccanico che in passato aveva anche lavorato per un'azienda agricola del territorio, non era sposato e non aveva figli.

Ieri la tragica morte, le cui cause non sono ancora completamente chiarite. Non è escluso che la Procura disponga ulteriori accertamenti. Non è ancora stata stabilita la data delle esequie.

Sufletu stava guidando in direzione di Busca, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro un pullman che procedeva in senso contrario, verso il capoluogo. Per lui non c'è stato nulla da fare, mentre sono rimasti illesi l'autista e i passeggeri.

Sul posto il 118, la Polizia locale di Cuneo e i vigili del fuoco.

La strada è stata a lungo chiusa per consentire di effettuare i rilievi e rimuovere i mezzi incidentati.