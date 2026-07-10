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Attualità | 10 luglio 2026, 11:01

Auto contro un pullman in via Valle Po: la vittima è Constantin Sufletu

L'uomo viveva a Busca e aveva 46 anni. Lascia cinque fratelli, tutti residenti in provincia

Foto dal profilo Fb

Foto dal profilo Fb

È Costantin Sufletu l'uomo di 46 anni deceduto ieri mattina nell'incidente stradale avvenuto in via Valle Po, sulla direttrice che collega Cuneo e Busca, paese, quest'ultimo, dove risiedeva. LEGGI QUI

Nato in Romania, viveva da tempo in provincia di Cuneo, dove aveva deciso di stabilirsi assieme ai cinque fratelli, che vivono e lavorano a San Lorenzo di Peveragno. 

L'uomo, operaio metalmeccanico che in passato aveva anche lavorato per un'azienda agricola del territorio, non era sposato e non aveva figli. 

Ieri la tragica morte, le cui cause non sono ancora completamente chiarite. Non è escluso che la Procura disponga ulteriori accertamenti. Non è ancora stata stabilita la data delle esequie. 

Sufletu stava guidando in direzione di Busca, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro un pullman che procedeva in senso contrario, verso il capoluogo. Per lui non c'è stato nulla da fare, mentre sono rimasti illesi l'autista e i passeggeri. 

Sul posto il 118, la Polizia locale di Cuneo e i vigili del fuoco. 

La strada è stata a lungo chiusa per consentire di effettuare i rilievi e rimuovere i mezzi incidentati. 

Barbara Simonelli

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