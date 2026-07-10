Parcheggi a pagamento di Cuneo, due proposte in corsa per la futura gestione

Sono due le proposte che il Comune di Cuneo valuterà per individuare il futuro gestore del servizio di sosta a pagamento in città. È quanto emerge dalla determinazione dirigenziale con cui Palazzo civico ha preso atto della scadenza dell'avviso pubblico, fissata al 7 luglio, e ha dato il via alla fase di valutazione comparativa delle candidature.

La prima proposta era stata presentata il 21 aprile da un operatore economico, prima ancora della pubblicazione dell'avviso, nell'ambito della procedura di partenariato pubblico-privato prevista dall'articolo 193 del Codice dei contratti pubblici. La Giunta comunale l'aveva ritenuta compatibile con gli obiettivi dell'Amministrazione e, l'8 maggio, aveva pubblicato un avviso di 60 giorni per consentire ad altri soggetti interessati di presentare progetti alternativi.

Alla scadenza dell'avviso è pervenuta una sola ulteriore proposta, depositata il 1° luglio da un diverso operatore economico. Le candidature complessivamente in campo sono quindi due: quella originaria e quella presentata in risposta all'avviso pubblico.

Con la determina del 9 luglio il Comune ha quindi avviato la fase di valutazione comparativa prevista dalla normativa, che consentirà di individuare la proposta o le proposte da sottoporre alla successiva procedura di valutazione. Il progetto riguarda la futura concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento in città, comprensivo dei parcheggi in superficie e delle principali strutture di sosta comunali compreso quello multipiano interrato di piazza Boves e le aree di sosta di Caserma Cantore, piazza Foro Boario e piazza Santa Croce.