Il diacono Alberto Adriano alla vicaria di Cortemilia: "Più vicini ai territori che hanno maggiore bisogno"

Dal 1° settembre entreranno in vigore i nuovi incarichi che interesseranno alcuni diaconi della Vicaria della Langa. Tra le novità c'è il passaggio del diacono Alberto Adriano, che lascerà il coordinamento della Caritas della Vicaria della Langa per iniziare il proprio servizio nella Vicaria di Cortemilia. Al momento non è ancora stato individuato il successore: il coordinamento potrebbe essere assunto dal vicario foraneo oppure da un laico già componente dell'Equipe di coordinamento, direzione e amministrazione (CDA) della Vicaria della Langa.

Il cambiamento si inserisce nella riorganizzazione pastorale della diocesi e riguarda in particolare alcune parrocchie dell'Alta Langa, già seguite negli ultimi anni dallo stesso Adriano.

"È una scelta soprattutto pratica. Le parrocchie di Benevello, Lequio e dei comuni vicini erano già quelle nelle quali collaboravo maggiormente e sono anche quelle dove oggi c'è più necessità di presenza. Da qui nasce questo nuovo incarico", spiega il diacono.

Il nuovo servizio sarà rivolto principalmente alle comunità dell'Alta Langa, con l'obiettivo di rafforzare la presenza della Caritas e favorire una sempre maggiore corresponsabilità delle realtà locali.

"Mi concentrerò soprattutto su quella zona, cercando di costruire un punto di riferimento per le comunità. L'obiettivo è essere vicini alle persone e creare una rete sempre più condivisa sul territorio."

Tra i progetti che Adriano intende sviluppare figura anche la creazione di un nuovo centro di ascolto nell'area di Tre Cunei, iniziativa sulla quale preferisce però entrare nel dettaglio solo dopo l'ufficializzazione degli incarichi.

Il nuovo servizio non interromperà il lavoro avviato negli ultimi mesi su alcuni progetti che hanno ormai assunto una dimensione diocesana. Tra questi vi sono il servizio sanitario promosso dalla Caritas per garantire cure odontoiatriche alle persone più fragili e il Progetto Bicicletta, nato per favorire percorsi di autonomia e reinserimento sociale, attraverso la mobilità, dei detenuti in semilibertà e di altre persone in situazioni di fragilità.

"Sono iniziative che continueranno a crescere e che ormai coinvolgono tutta la diocesi", osserva Adriano, confermando l'intenzione di seguirne lo sviluppo anche nel nuovo incarico.

Dal prossimo settembre, chi sarà chiamato a coordinare la Caritas della Vicaria della Langa avrà il compito di garantire continuità alle attività e ai progetti già avviati sul territorio. r.r.