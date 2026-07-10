Passaggi a livello del Mussotto ad Alba: Rfi risponde al Comune, ma i disagi continuano

L'Amministrazione comunale ha ricevuto la risposta di RFI alla segnalazione inviata nelle scorse settimane in merito ai ripetuti malfunzionamenti dei passaggi a livello nel quartiere Mussotto e alle criticità riscontrate lungo la tratta ferroviaria Alba-Santa Vittoria.

Nella comunicazione trasmessa al Comune, RFI precisa che gli impianti presenti lungo la linea sono già stati oggetto negli anni passati di interventi di ammodernamento e potenziamento, con l'installazione di sistemi tecnologici di ultima generazione finalizzati a garantire i più elevati standard di sicurezza.

Per quanto riguarda gli episodi che avevano determinato disagi nelle giornate del 10, 11 e 12 giugno, RFI attribuisce il malfunzionamento del 10 giugno ai danni provocati da un violento evento temporalesco che ha compromesso alcuni componenti elettronici degli impianti; i disservizi dell'11 giugno allo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, mentre per il 12 giugno precisa che il rallentamento è stato causato dall'avaria di un mezzo pesante rimasto fermo in corrispondenza di un attraversamento, escludendo anomalie nel funzionamento del passaggio a livello.

Nella risposta, RFI evidenzia inoltre che gli attuali tempi di chiusura e riapertura dei passaggi a livello rappresentano già la soluzione tecnica più ottimizzata in relazione alle caratteristiche della linea ferroviaria tra Alba e Santa Vittoria, tratto che presenta un'elevata concentrazione di attraversamenti stradali con otto passaggi a livello lungo un'estensione di circa dieci chilometri.

Per quanto riguarda gli ascensori della passerella pedonale della stazione di Alba, RFI comunica che gli impianti sono stati riattivati con il calo delle temperature, precisando che in caso di ondate di calore potrebbero rendersi necessarie nuove sospensioni temporanee del servizio per ragioni di sicurezza. Resta invece fuori servizio un ascensore, il cui ripristino è previsto entro il 15 luglio, salvo imprevisti legati all'approvvigionamento del componente necessario alla riparazione.

Nel frattempo, però, sono continuati i disservizi sottolineati anche da un gruppo di commercianti, imprenditori e residenti di corso Bra che hanno inviato direttamente al sindaco una lettera con una raccolta firme sui disagi causati dalla gestione dei passaggi a livello tra la stazione di Mussotto e quella di Alba. Questi malfunzionamenti si ripercuotono sulla viabilità, sull'accessibilità delle attività economiche e sulla quotidianità dei residenti. Per questi motivi, l'Amministrazione ha risposto a RFI chiedendo che venga organizzato un sopralluogo congiunto atto a constatare direttamente la situazione, nello spirito di una piena collaborazione istituzionale multilivello su un tema di importanza trasversale.

Dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e l'assessore alla Mobilità Edoardo Fenocchio: "Ringraziamo RFI per la risposta che fa seguito ad una nostra richiesta di spiegazioni avanzata nel mese di giugno dopo i diversi guasti ai passaggi a livello del Mussotto. Così come avevamo condiviso con la cittadinanza la richiesta a RFI, ora condividiamo quanto pervenuto. Sono state giornate di grandi disagi per tante e tanti albesi e pendolari con code e ingenti danni alle attività economiche. Nonostante le rassicurazioni fornite, purtroppo, continuiamo a registrare disservizi e ricevere continue segnalazioni di problemi lungo la tratta ferroviaria, come la lettera pervenuta ieri da commercianti, imprenditori e residenti, soprattutto della zona di corso Bra molto penalizzata dai malfunzionamenti. Per questo chiediamo a RFI di effettuare un sopralluogo congiunto".