"Da Govone un ponte verso la ricostruzione dell'Ucraina": il confronto proseguirà in autunno

Il Castello Reale di Govone ha ospitato una conferenza internazionale dedicata ai progetti di cooperazione tra Italia e Ucraina, promossa dal Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca, delle imprese e della cultura per approfondire le prospettive della ricostruzione e dare continuità ai rapporti avviati nei mesi scorsi.

Tra i partecipanti anche l'ambasciatore Davide La Cecilia, inviato speciale del Governo italiano per la ricostruzione dell'Ucraina. Nel corso della giornata sono stati illustrati alcuni progetti sviluppati da aziende attive nel settore della ricostruzione tecnica e affrontati temi legati all'innovazione e all'efficienza energetica.

Particolare rilievo ha avuto anche l'intervento del professor Sergio Olivero, responsabile Finance & Business Innovation dell'Energy Center del Politecnico di Torino, chiamato a portare il contributo del mondo accademico e della ricerca.

"È stata una conferenza internazionale dedicata ai progetti per la ricostruzione tra Italia e Ucraina, con la partecipazione di imprenditori, autorità politiche e soprattutto dell'inviato speciale del Governo italiano, l'ambasciatore Davide La Cecilia. È stata l'occasione per presentare alcuni progetti di aziende leader nel settore della ricostruzione tecnica e per ascoltare interventi importanti, tra cui quello del professor Sergio Olivero dell'Energy Center del Politecnico di Torino", commenta Roberto Cerrato, presidente del Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato e coordinatore dell'iniziativa.

L'appuntamento si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra il Castello Reale di Govone e il Museo Archeologico di Odessa, formalizzato con l'accordo di cooperazione strategica sottoscritto nel gennaio 2026 insieme a Ilsat BD e Italveco Energy. L'intesa riguarda lo scambio di competenze, la valorizzazione del patrimonio culturale, la ricerca e lo sviluppo di progetti comuni, con attenzione anche all'efficienza energetica delle strutture museali.

Il confronto proseguirà nei prossimi mesi con un nuovo appuntamento già previsto a Govone.

"Ci siamo dati appuntamento tra settembre e ottobre, ancora al Castello di Govone, per proseguire questo approfondimento e sancire ancor di più i rapporti consolidati tra il Castello Reale di Govone e il Museo Archeologico di Odessa. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questo importante evento", conclude Cerrato.