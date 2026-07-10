VOLLEY FEMMINILE / Mondovì si assicura i 202 cm della centrale Melissa Mattioli

Mondovì Volley annuncia l'arrivo di Melissa Mattioli, centrale classe 2006, una delle giocatrici più interessanti della nuova generazione.

Con i suoi 202 cm, Mattioli porta nel reparto centrale una presenza fisica di altissimo livello, un potenziale importante e una prospettiva di crescita che si inserisce perfettamente nel progetto tecnico A3 2026/27.La sua carriera nasce in una delle realtà più prestigiose del panorama giovanile italiano: l'Anderlini Modena, dove compie tutto il percorso formativo. Successivamente approda al Volley Modena, con cui nella stagione 2024/25 conquista la promozione in Serie A2. Nell'ultima annata, 2025/26, veste la maglia di Casalmaggiore in Serie A2, vivendo una stagione di alto livello e confrontandosi quotidianamente con un contesto tecnico e fisico di grande intensità a livello nazionale.

Il direttore sportivo Max Rubado commenta così il suo arrivo: "Melissa è una centrale dal potenziale enorme, una giocatrice che unisce un'altezza fuori dal comune a una grande voglia di mettersi in gioco. Ha già vissuto esperienze significative tra Modena e Casalmaggiore, mostrando capacità di adattamento, serietà e una forte predisposizione al lavoro quotidiano. Crediamo molto nel suo percorso: ha margini di crescita importanti e può diventare un elemento di grande valore nel nostro sistema di gioco. Siamo felici che abbia scelto Mondovì per continuare la sua evoluzione."

Parole estremamente positive anche da parte della giocatrice: "Sono molto entusiasta di entrare a far parte della realtà di Mondovì, mi ha colpito fin da subito questo progetto. Sono convinta che imparerò molto in questa stagione e spero di dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e i tifosi: sono felice di iniziare questa nuova avventura."

Con l'arrivo di Melissa Mattioli, Mondovì Volley aggiunge al roster una centrale giovane, imponente e determinata, pronta a crescere e a portare energia, fisicità e ambizione nel nuovo campionato di Serie A3.