Maltempo, vigili del fuoco in via Roma per rimuovere alcune luminarie pericolanti [VIDEO]

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19-19.30, in via Roma, dove si è reso necessario mettere in sicurezza alcune decorazioni allestite per i festeggiamenti della Madonna del Carmine.

Le forti raffiche di vento e il maltempo che hanno interessato la città nel corso del pomeriggio hanno provocato danni alle luminarie, con alcune strutture risultate pericolanti.

I vigili del fuoco sono intervenuti per le necessarie verifiche e per procedere quindi alla rimozione degli elementi danneggiati, eliminando ogni potenziale rischio per la pubblica incolumità.

L’intervento arriva al termine di una giornata nella quale, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, è stata annullata la processione per la Madonna del Carmine, che avrebbe visto la partecipazione di centinaia di appartenenti alle confraternite.

Il corteo avrebbe dovuto attraversare proprio via Roma, passando sotto le luminarie e sopra il suggestivo tappeto dell’infiorata, anch’esso gravemente danneggiato e in gran parte distrutto dal violento temporale e dalle raffiche di vento del pomeriggio.