Tamponamento davanti a Magazzino Mary: un’auto finisce contro un palo, una donna soccorsa

Attimi di paura nel pomeriggio davanti al Magazzino Mary, dove si è verificato un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, una ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali quando un’automobilista ha rallentato e si è fermata per consentirle di passare. La vettura che seguiva non è però riuscita a frenare in tempo, tamponando violentemente l’auto davanti, che nell’urto è stata spinta contro un palo.

La sede stradale bagnata e il temporale in corso hanno sicuramente pesato nella dinamica del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118 con un’ambulanza medicalizzata, oltre ai volontari della Misericordia La conducente dell’auto tamponata ha riportato un forte contraccolpo ed è stata affidata alle cure dei sanitari. Dopo le prime valutazioni, potrebbe essere trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti.

Nessun’altra persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.