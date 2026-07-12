INCENDI / In Piemonte situazione in miglioramento, domani la riunione in Regione per l'emergenza idrica

Grazie alle piogge delle ultime ore e al costante lavoro dei soccorritori, migliora la situazione degli incendi che coinvolgono da giorni il territorio piemontese.

In Valsesia a Cravagliana permangono focolai isolati in cresta, a Boccioleto l'incendio è in bonifica con la presenza di squadre di terra dei Vigili del Fuoco e dei volontari del Corpo Antincendi boschivi, a Varallo l'incendio è sotto controllo, a Cervato e Fobello rimangono due piccoli focolai in quota.

Nel Verbano Cusio Ossola, a Premosello Chiovenda operano ancora tre Canadair e un elicottero e sono in corso operazioni di bonifica squadra di terra, a Bannio Anzino e in Val Vigezzo sono presenti piccoli focolai ma l'incendio è sotto controllo.

A Valprato Soana (TO) il fronte Ovest è spento e rimane attivo ma sotto controllo quello Est.

Oltre 500 in questi giorni gli operatori al lavoro: alle squadre dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'ordine si aggiunge l'attività di oltre 200 tra AIB, volontari di Protezione civile e Croce rossa con 60 mezzi.

"Continuiamo a seguire con il massimo impegno, con uomini e mezzi, l'evolversi dei diversi fronti di incendio in Piemonte - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori alla Protezione civile Marco Gabusi e all'Ambiente Matteo Marnati - La situazione climatica e meteorologica che coinvolge l'intera Pianura Padana dura ormai da settimane, con temperature ben oltre la media stagionale e pochissime piogge, e implica la prosecuzione della massima allerta per il rischio incendi. Dopodomani, lunedì, abbiamo convocato il tavolo per l'emergenza idrica, che sarà l'occasione per verificare la situazione causata dalla siccità, che è tra le cause degli incendi, e valutare eventuali misure da adottare, anche in accordo con il governo e con le altre Regioni coinvolte".

Saranno presenti il presidente Alberto Cirio, gli assessori all'Agricoltura Paolo Bongioanni, alla Montagna, Marco Gallo, e all'Ambiente, Matteo Marnati, delegato al coordinamento del tavolo. Sono stati convocati i rappresentanti delle associazioni agricole, dei parchi e le aree protette, i consorzi idrici, l'ente risi, l'Anbi, la Città Metropolitana di Torino, le Prefetture e le Province del Piemonte, gli enti locali, gli enti di governo dell'Ambito territoriale e i gestori del Servizio idrico integrato e delle reti idriche.