"Zaino Sospeso": il Lions Club Fossano e Provincia Granda al fianco delle famiglie per sostenere il diritto allo studio

Il Lions Club Fossano e Provincia Granda annuncia l'avvio ufficiale sul territorio del Service nazionale "Zaino Sospeso". L'iniziativa solidale nasce per supportare le famiglie in condizioni di fragilità economica nell'affrontare le spese legate all'acquisto del materiale scolastico per il prossimo anno.

L'obiettivo del progetto è offrire un aiuto immediato a fronte del crescente costo della vita e del corredo scolastico, garantendo a bambini e ragazzi il diritto fondamentale allo studio. Grazie alla generosità dei cittadini, gli studenti in difficoltà potranno così frequentare le lezioni con una dotazione completa e adeguata (penne, matite, quaderni e articoli di cancelleria).

Il meccanismo dell'iniziativa, già sperimentato con straordinari risultati da numerosi Lions Club italiani, si ispira alla nobile tradizione del "sospeso": chi desidera aderire potrà acquistare articoli scolastici presso i punti vendita convenzionati e riporli negli appositi contenitori di raccolta posizionati all'interno dei negozi, facilmente identificabili grazie alla locandina ufficiale del service. A potenziare la generosità della comunità, il Lions Club Fossano e Provincia Granda interverrà direttamente stanziando un proprio contributo economico, che sarà proporzionato al volume di materiale raccolto grazie ai cittadini.

I soci del Club provvederanno periodicamente al ritiro del materiale e alla successiva consegna ai dirigenti scolastici del territorio. Saranno poi le scuole stesse, grazie alla profonda conoscenza delle singole realtà e nel pieno rispetto della riservatezza, a individuare gli alunni e i nuclei familiari destinatari dei sussidi.

La raccolta si svolgerà dal 15 luglio al 15 settembre 2026. A Fossano i punti di raccolta aderenti all’iniziativa saranno:

Cartolibreria Arcobaleno – Via Cavour, 58

Cartoleria Minni & Co. – Via Matteotti, 67/A

“Lo ‘Zaino Sospeso’ è un gesto semplice, ma dal grande valore educativo e sociale – commenta la Presidente del Lions Club Fossano e Provincia Granda, Antonella Masento –. Ogni quaderno, ogni penna o matita donati rappresentano un'opportunità in più per uno studente e un sollievo concreto per una famiglia. Proprio per questo, come Club abbiamo deciso di fare la nostra parte in modo ancora più incisivo, integrando la raccolta dei cittadini con un nostro contributo economico proporzionale a quanto verrà donato. Crediamo che la solidarietà sia ancora più preziosa quando nasce dalla collaborazione virtuosa tra cittadini, scuole e realtà commerciali del territorio. A nome del Club rivolgo un sentito ringraziamento ai titolari delle cartolerie che hanno aderito con entusiasmo, alle dirigenti scolastiche che collaboreranno alla distribuzione e a tutti i cittadini che sceglieranno di partecipare”.