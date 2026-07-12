Alba, Confartigianato premia la fedeltà artigiana premiata al Castello di Barolo [FOTO E VIDEO]

Nella prestigiosa e affascinante cornice del Castello di Barolo, sede del celebre Wi.Mu. (Museo del Vino) in piazza Falletti, si è celebrato un traguardo di fondamentale importanza per l’economia e il tessuto sociale delle Langhe. Confartigianato Imprese Cuneo ha infatti voluto omaggiare la dedizione, il sacrificio e la lungimiranza di venti imprese artigiane della Zona di Alba, conferendo loro i tradizionali ed emozionanti Premi di Fedeltà Associativa per i 35 e i 50 anni di appartenenza alla grande famiglia degli artigiani cuneesi.

L'appuntamento si è svolto all'interno delle storiche mura dell'antico maniero, un contesto di straordinario charme che ha saputo regalare un’atmosfera intima e al contempo solenne a un evento dedicato a chi, con il proprio lavoro quotidiano, ha contribuito a fare grandi il territorio e la sua comunità.

Sul palco, per i saluti istituzionali, si sono succeduti i sindaci di Barolo Fulvio Mazzocchi e di Alba Alberto Gatto, la presidente della Barolo &Castles Foundation Liliana Allena, il presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto, il presidente della zona di Alba di Confartigianato Cuneo Roberto Riccardo e la presidente territoriale di Confartigianato Cuneo Daniela Balestra, a testimonianza di una sinergia forte e consolidata tra le istituzioni locali e il mondo produttivo.

"Celebrare la fedeltà associativa in un luogo simbolo del nostro patrimonio come il Castello di Barolo – ha commentato il presidente zonale Riccardo - non è casuale. Le nostre imprese artigiane sono, proprio come questo maniero, un pilastro storico e culturale del territorio. In trentacinque o cinquant'anni di attività, queste famiglie hanno superato crisi, affrontato mercati in continuo mutamento e avviato passaggi generazionali complessi, senza mai perdere l'eccellenza che le contraddistingue. Come Associazione, essere al loro fianco da così tanto tempo è un onore e uno stimolo a fare sempre di più e meglio".

A seguire, le riflessioni istituzionali hanno lasciato spazio a un momento di profonda ispirazione e leggerezza grazie all’intervento del teologo e formatore Gigi Cotichella, intitolato "Versatilità - Eredità del lavoro artigiano". Attraverso una narrazione dinamica e coinvolgente, ha saputo tratteggiare magistralmente l'essenza stessa dell'essere artigiano oggi: la capacità di unire il saper fare tradizionale alla flessibilità e all'innovazione, doti indispensabili per affrontare le sfide della modernità.

Momento finale e toccante dell’evento è stato la consegna dei riconoscimenti alle 20 imprese premiate. Storie di vita e di lavoro che si intrecciano con la storia del territorio albese, applaudite calorosamente dalla platea.

"La Fedeltà Associativa – ha dichiarato la presidente territoriale Balestra - rappresenta il cuore pulsante della nostra organizzazione. Premiare venti aziende che da decenni scelgono Confartigianato significa celebrare un patto di fiducia che si rinnova nel tempo. Queste imprese non producono solo valore economico, ma presidiano il territorio, tramandano competenze uniche e offrono stabilità alle famiglie della nostra provincia. La loro straordinaria versatilità, splendidamente raccontata questa sera, è la dimostrazione che l’artigianato non è il passato, ma la chiave di volta per il futuro della nostra terra. A loro va il nostro grazie più profondo".

50 anni di Fedeltà Associativa

Rossa Oreste (Alba, Acconciatori)

Viscauto Snc (Montà, Meccatronica)

Cencio Aurelio Snc di Cencio Aurelio & C. (Piobesi d'Alba, Carpenteria Meccanica)

I.T.E.P. di Dacomo Tomaso & C. Snc (Santo Stefano Roero, Edili)

35 anni di Fedeltà Associativa

Camauto Service Snc (Alba, Meccatronica)

Gemini Project Srl (Alba, Impiantisti)

Pagano Raffaele (Alba, Acconciatori)

Pasticceria Cremeria Viberti F.lli Snc di Viberti Luca & C. (Alba, Pasticceri)

Cavagnero Gian Carlo Sas di Cavagnero Gian Carlo & C. (Canale, Edili)

P.R. Sistem Sas di Palma Andrea (Castellinaldo, Carpenteria Meccanica)

Stil Edil di Torrengo Giorgio (Cerretto Langhe, Edili)

S.I.V. di Viglietti Patrizia e C. Snc (Cortemilia, Edili)

Grimaldi Luigino & C. Snc (Diano d'Alba, Produzione Vini)

Vola Rinaldo di Pia Mauro e Vola Fabrizio Snc (Guarene, Decoratori)

Gamma Costruzioni di Bertello G. & C. Snc (Montaldo Roero, Edili)

Elia Lorenzina (Neive, Pulitintolavanderie)

F.lli Fauzia di Fauzia Cristoforo e Maurizio Snc (Piobesi d'Alba, Decoratori)

S.I.E.C.I.P. Srl (Piobesi d'Alba, Elettricisti)

Scavino Mauro (Santo Stefano Belbo, Scavi e Movimento Terra)

C.F.G. Srl (Treiso, Termoidraulici)