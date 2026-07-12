Savigliano, consegnata la borsa di studio "Maria Di Salvo Portera" all'Arimondi Eula

L'Istituto Arimondi Eula di Savigliano ha celebrato il talento e la dedizione dei suoi studenti con la consegna della Borsa di Studio "Maria Di Salvo Portera". Il riconoscimento, istituito dai figli Rita, Francesca e Antonello Portera in memoria della loro madre, stimata insegnante di matematica, mira a premiare gli studenti che si distinguono per l'impegno, la serietà nello studio e, in particolare, per la passione verso la matematica.

Quest'anno, la borsa di studio è stata assegnata a Hourri Kaoutar, studentessa della seconda superiore dell'indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio). La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del Dirigente Scolastico, professor Luca Martini, e della famiglia Portera. I donatori hanno voluto sottolineare l'attenzione costante che la loro madre riservava ai giovani e l'importanza di valorizzare il loro impegno e i loro meriti.

Hourri Kaoutar è stata scelta dalla famiglia per il suo notevole interesse e l'impegno costante negli studi, qualità che le hanno permesso di superare con successo anche le iniziali difficoltà linguistiche. La sua grande passione per la matematica e il suo spirito di supporto verso i compagni in difficoltà sono stati fattori determinanti per l'assegnazione.

L'auspicio è che la somma ricevuta possa essere un valido aiuto per sostenere i suoi studi futuri e le sue passioni. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a tutto il personale della scuola, che con la propria generosità ha contribuito all'istituzione di questa borsa di studio, un bellissimo modo per onorare e ricordare un'insegnante che ha amato profondamente i giovani e la scuola.