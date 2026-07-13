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Attualità | 13 luglio 2026, 10:58

Successo a Sale Langhe per il torneo di cornhole

A vincere la competizione, molto partecipata, sono stati Luca Ferrero e Guido Barbiero

Giornata intensa ieri, domenica 12 luglio, a Sale delle Langhe dove è andato in scena il torneo di cornhole, gioco americano di lancio e abilità. 

La manifestazione  organizzata in collaborazione tra il Circolo Acli e gli Amici del tennis Tavolo e del cornhole di Ceva, ha avuto il patrocinio del comune salese e ha riscontrato una buona partecipazione di pubblico. 

"Come recita il manifesto, quella di ieri a Sale Langhe è stata una giornata intensa, fatta di sport, amicizia e buona cucina. Folta la partecipazione al gioco, che si è rilevato adatto a tutti e a tutte le età" - commenta il sindaco, Andrea Mozzone

A vincere il torneo sono stati Luca Ferrero e Guido Barbiero.

AP

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