Successo a Sale Langhe per il torneo di cornhole

Giornata intensa ieri, domenica 12 luglio, a Sale delle Langhe dove è andato in scena il torneo di cornhole, gioco americano di lancio e abilità.

La manifestazione organizzata in collaborazione tra il Circolo Acli e gli Amici del tennis Tavolo e del cornhole di Ceva, ha avuto il patrocinio del comune salese e ha riscontrato una buona partecipazione di pubblico.

"Come recita il manifesto, quella di ieri a Sale Langhe è stata una giornata intensa, fatta di sport, amicizia e buona cucina. Folta la partecipazione al gioco, che si è rilevato adatto a tutti e a tutte le età" - commenta il sindaco, Andrea Mozzone.

A vincere il torneo sono stati Luca Ferrero e Guido Barbiero.